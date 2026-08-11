Les Arts consolida los 'Viernes de Danza', una programación de ballet clásico, danza española y contemporáneo

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VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía consolida los 'Viernes de Danza' en su temporada 2026-2027 con una oferta que atiende a la diversidad y riqueza de esta disciplina artística. Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el ciclo incluye propuestas que abarcan desde la recuperación de piezas históricas de la danza española hasta el gran repertorio clásico, pasando por la vanguardia flamenca, el hip-hop, el jazz y la creación contemporánea.

Les Ballets Espagnols de 'La Argentina' abrirá la programación de danza en Les Arts con dos sesiones, los días 23 y 24 de octubre, en la Sala Principal. Tras agotar las localidades en anteriores ediciones, la Compañía Antonio Najarro regresa con un nuevo homenaje a Antonia Mercé, 'La Argentina', figura pionera en la renovación, proyección y consolidación escénica de la danza española.

Najarro pondrá en escena dos títulos estrenados por la artista en París, 'Juerga', de Julián Bautista, y 'Triana', de Isaac Albéniz, a los que se unen varias piezas coreográficas de su repertorio, a partir de los figurines y decorados originales conservados de la época.

El espectáculo, que contará con la participación de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, consiste en una producción de Les Arts junto con la Fundación Juan March, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Auditorio de Tenerife y el Festival de Granada, con la colaboración del Ballet Nacional de España.

FLAMENCO E INFLUENCIAS CONTEMPORÁNEAS

El 4 de diciembre, el Teatre Martín i Soler acogerá 'La Leona', de Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018. La coreógrafa y bailaora cordobesa se sumerge en los orígenes del cuerpo flamenco a través de un diálogo libre entre lo animal y lo instrumental, tomando como punto de partida la guitarra de Antonio de Torres conocida como 'La Leona', considerada el primer prototipo de guitarra española.

Acompañada por cinco músicos, Pericet propone un recorrido por la esencia del flamenco en el que alternan la rondeña, la bambera, la rumba, el fandango o la farruca. Estrenada en la Bienal de Sevilla de 2022, la pieza ha sido presentada posteriormente en ciudades como París y Londres y ofrece una aproximación femenina y ancestral al baile flamenco.

Este mismo escenario albergará el 12 de febrero de 2027 'Le murmure des songes', de Kader Attou y su Compagnie Accrorap. Referente internacional de la danza hip-hop, el coreógrafo invita al público a adentrarse en el universo de su infancia.

En escena, Attou presenta cuatro intérpretes que conducen al espectador por un recorrido poblado de criaturas imposibles a través de una coreografía que funde el 'breakdance', la danza contemporánea y momentos de delicadeza circense, entrelazados por la fuerza de la música, la ilustración y el videoarte.

'ESTELA', LA NUEVA PRODUCCIÓN DE LES ARTS

En su apoyo a la creación valenciana, Les Arts encomendará a la emergente Alba Castillo su nueva producción de danza de la temporada, 'Estela'. Su paso por la Compañía Nacional de Danza junto a Nacho Duato y el Ballett Theater Basel han forjado los inicios de la creadora, que cuenta con numerosas colaboraciones con compañías como el Scapino Ballet de Rotterdam, el Philadelphia Ballet o la Opéra National du Rhin.

Las coreografías de Castillo combinan dinámicas de grupo complejas con una fuerte impronta individual y movimientos que desprenden una energía arrolladora. 'Estela', producida por Les Arts en colaboración con Dansa València, se representará en el Teatre Martín i Soler los días 16 y 17 de abril.

REGRESOS DE MARCOS MORAU Y ANTONIO RUZ

La Sala Principal vivirá los días 7 y 8 de mayo el regreso de la compañía La Veronal de Marcos Morau, quien se ha convertido, desde su debut en 2021, en "una de las imprescindibles en la programación de Les Arts".

En esta ocasión, el coreógrafo valenciano y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes presentará su más reciente trabajo, 'La mort i la primavera', cuyo estreno en la Bienal de Venecia "causó sensación entre el público y la crítica".

Inspirada en la novela póstuma de Mercè Rodoreda, la pieza, con música original en directo de Maria Arnal, construye una alegoría sobre el ciclo de creación y destrucción, la libertad creativa y la resistencia.

Tras la acogida de 'La noche de San Juan' la pasada temporada, la compañía del coreógrafo cordobés y Premio Nacional de Danza Antonio Ruz presentará 'Norma' el 28 de mayo en el Teatre Martín i Soler.

La obra plantea una reflexión sobre el cuerpo como territorio simbólico a través de un ritual escénico que contrapone lo normativo y lo diferente y lo cotidiano y lo extraño. Así, representa una pieza de danza contemporánea que indaga en los mecanismos de inclusión y exclusión a partir del cuerpo y el movimiento.

'EL LAGO DE LOS CISNES' COMO PUNTO FINAL

Les Arts cerrará su programación con 'El lago de los cisnes', un "símbolo atemporal de la danza cuya combinación de virtuosismo técnico, profundidad dramática y música de Chaikovski lo han convertido en una de las obras más apreciadas de la cultura occidental".

La Sala Principal acogerá cuatro representaciones del ballet, del 24 al 27 de junio de 2027, en la versión del Aalto Ballett de Essen con una coreografía de Ben Van Cauwenbergh y el acompañamiento musical de la Orquestra de la Comunitat Valenciana.