Les Arts inaugura los Viernes de Danza con 'Querencia', de la Compañía Antonio Najarro

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València inaugura este viernes, 14 de noviembre, con 'Querencia', de la Compañía Antonio Najarro, una nueva iniciativa de la Temporada 2025-2026: Viernes de Danza, que establece este día de la semana como jornada de estreno para una programación dedicada a esta disciplina, que reunirá algunos de los espectáculos y creaciones más aclamados del momento.

Tras el "arrollador" éxito obtenido en anteriores actuaciones dentro del ciclo Les Arts és Dansa, Antonio Najarro está, una vez más, a punto de colgar el cartel de "entradas agotadas" con esta producción, que lo consolida como un referente de la danza española contemporánea, destaca la institución cultural en un comunicado.

'Querencia' supone una vuelta a la tradición desde la vanguardia, en la que Najarro recorre los distintos estilos de danza española: escuela bolera, danza estilizada, el flamenco y la danza tradicional española, en once cuadros que ejecutan un cuerpo de 14 bailarines con el acompañamiento de una nueva creación sinfónica de Moisés Sánchez.

En su vigésima temporada, Les Arts realiza "su mayor apuesta por la danza desde su inauguración, con un potente cartel que incluye a las más prestigiosas compañías nacionales e internacionales, con propuestas que transitan desde el ballet clásico al contemporáneo, prestando especial atención al flamenco y a la danza española", subrayan.

La innovadora compañía KOR'SIA visita el 12 de diciembre en el Teatre Martín i Soler con 'Simulacro', una coreografía inspirada en Jean Baudrillard que retrata un mundo saturado de imágenes y vacío de sentido, donde el cuerpo reacciona como eco en un espacio simbólico sin avance.

Manuel Liñán celebra la diversidad y la libertad en su actuación al Teatre Martín i Soler el 30 de enero de 2026 con '¡Viva!', un espectáculo que rompe los patrones de género en el flamenco con alegría, ironía y poderío, homenajeando la danza española y su evolución.

Un año más, la Compañía Nacional de Danza (CND) mantiene su cita con el público de Les Arts con dos funciones, el 28 y 29 de marzo de 2026, de 'NumEros', un diálogo con la tradición coreográfica a través de Balanchine, Forsythe y Godani, con la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el foso. El programa incluye Serenade con música de Chaikovski, Playlist (track 1, 2) y Ecos, con música de Ravel y que la CND estrenará este mismo mes de diciembre.

ESTRENO NUEVA PRODUCCIÓN

Asimismo, Les Arts mantiene su apuesta por los creadores y compañías valencianas en el marco de Dansa Valènica con el estreno, el 17 de abril de 2026, de una nueva producción: 'Las Hijas de Bernarda', en la que Taiat Dansa propone una reinterpretación contemporánea de 'La casa de Bernarda Alba' centrada en el conflicto entre autoridad y libertad, con una puesta en escena que integra danza, música, teatro, cine y arte visual.

La Compañía Antonio Ruz presenta el viernes, 22 de mayo de 2026, 'La noche de San Juan', un ballet inédito con música de Robert Gerhard, argumento de Ventura Gassol y escenografía de Joan Junyer cuyo estreno se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil y el posterior exilio de todos los creadores que participaron en su gestación.

La programación de Les Arts és Dansa culminará con 'Carmina Burana' en la aclamada interpretación de Edward Clug que traspone la cantata de Carl Orff al lenguaje de la danza contemporánea. El Ballet de Dortmund, acompañado en el escenario por solistas vocales, el Cor de la Generalitat y la OCV, ofrece cuatro funciones de esta sobrecogedora y elegante propuesta del 25 al 28 de junio de 2026 en la Sala Principal.

Les Arts recuerda que las entradas para el ciclo Les Arts és Dansa se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de*Les Arts.