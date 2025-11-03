Les Arts mira "cara a cara" a la contemporaneidad con el estreno mundial de 'Enemigo del pueblo'

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Les Arts Reina Sofía de València se "acerca a la contemporaneidad" con el estreno mundial de 'Enemigo del pueblo', primera ópera de gran formato del Premio Nacional de Música Francisco Coll (1985) basada en la obra homónima de Henrik Ibsen. Se trata de la primera ópera de nueva creación que el auditorio valenciano acoge en sus 20 años de historia.

La creación de Coll, que cuenta con libreto de Àlex Rigola, se ha presentado este lunes en rueda de prensa y ha contado también con la participación del director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega.

La producción plantea el conflicto que estalla cuando el doctor Thomas Stockmann descubre que las aguas del balneario que dirige, principal fuente de ingresos de su pueblo, están contaminadas y pueden provocar enfermedades.

Al intentar publicar la verdad en el diario La Voz del Pueblo, las autoridades (incluido su propio hermano, el alcalde) lo acusan de traidor, ya que la noticia arruinaría la economía local. Rechazado por todos, el doctor se mantiene firme en su defensa de la verdad y la integridad moral, aunque eso lo convierta en el "enemigo del pueblo".

Para Iglesias Noriega, se trata de un día "particularmente significativo y especial" ya que 'Enemigo del pueblo' es "la primera ópera de nueva creación" que se estrena en Les Arts en 20 años.

En este sentido, ha puesto en relieve que para la institución es "muy importante" poder "mirar cara a cara a su contemporaneidad" a través de esta pieza de "gran vigencia" en la sociedad que trata cuestiones como "la manipulación informativa" o "los intereses económicos".

Por ello, el responsable artístico del auditorio considera que se trata de "un acontecimiento muy importante para la historia del teatro y para la ciudad de València e incluso nacional" el estreno de esta ópera: "Es un acontecimiento cultural y València lo tiene que vivir como un auténtico acontecimiento", ha incidido Iglesias Noriega, al tiempo que ha añadido: "Espero que no pasen otros 20 para el siguiente".

"NO VIVIR AJENO AL MUNDO EN QUE SE VIVE"

"Que hayamos esperado 20 años para un estreno en Les Arts es demasiado tiempo", ha señalado el director, quien considera que "una institución que no mira, que no confronta con las tendencias estéticas y artísticas actuales, no voy a decir que no tenga sentido, pero un teatro lírico no puede ser un museo de Bellas Artes".

Y, ha recalcado: "Es muy importante recitar las obras del pasado pero una institución no puede vivir ajena al mundo en el que vive ni a lo que ocurre en el mundo y es la única manera que tiene de asegurar su continuidad y de que sea una institución viva".

"Si todos los teatros no hubiesen apostado por la creación, cada uno en su momento, no habría existido Mozart, no habría existido la Traviata de Verdi", ha apuntado.

Sobre esta cuestión, el creador de la pieza y también encargado de la dirección musical, ha destacado que "una institución que no apuesta por la música actual se convierte en una especie de museo raro".

Y, en este sentido, ha aludido a esta "especie de miedo inconsciente" que se tiene a la creación actual cuando, a su juicio, "después (estas personas) se sienten identificadas con lo que le planteas porque es posible que yo tenga los mismos problemas que pueda tener la gente que va a acudir al público, por lo tanto, si me preocupan esos problemas expongo esos problemas al público y no son problemas del siglo XVII o problemas del siglo XIX, sino problemas que estamos teniendo a diario".

Preguntado por si la composición de su música para esta ópera se ha visto influenciada por el clima de tensión que se ha vivido en València en este último año tras la tragedia de la dana, Coll ha explicado que, cuando empezó a componer en 2005, el 11 de septiembre de 2001 "pasó algo bastante fuerte en el mundo" de manera que considera que empezó a escribir música "con bastante tensión y bastante extrema".

ÓPERA "CONDENADA A SER DE ACTUALIDAD ETERNA"

"Siempre he tenido esa sensación de que vivimos en un mundo en el cual parece que solo los extremos importen o al menos llamen la atención. He incluso intentado metafóricamente trasladar eso a mi música", ha asegurado el compositor, quien apunta que su música, a nivel técnico, es "una música de extremos, por lo agudo, por lo grave" mientras que, a nivel dinámico, es "muy sutil a nivel piano, a nivel forte" con lo que consigue "crear cierta tridimensionalidad, pero también cierta tensión continua".

En este punto, ha indicado que la dana le causó "una tristeza tremenda" y le afectó "mucho" a pesar de vivirla desde la distancia y, a este respecto, ha señalado que, si se piensa que la ópera 'Enemigo del pueblo' es de actualidad por la dimisión del 'president' Carlos Mazón, va a estar "condenada a ser de actualidad eterna porque siempre van a haber dimisiones, de un lado o de otro, siempre van a haber casos de este tipo".

"Para mí es importante que la música que escribo diga algo de nuestra manera de estar en el mundo, no es una música, digamos entre comillas decorativa, sino que quiere reflejar un poco el mundo en el que vivimos con sus aciertos y con sus errores", ha afirmado.

Interrogado por las tradiciones que ha recogido dentro de su propia composición musical para la pieza, Francisco Coll ha explicado que desde niño creció con "un trombón en las manos" y estuvo desde los 12 años "tocando pasodobles en la calle" por lo que "siempre" ha pensado que "la música folclórica o la música popular es el resultado de una inteligencia inconsciente colectiva" y no lo ha visto como "algo amateur como algo de menor valor".

De ahí su apuesta por un pasodoble como obertura de la ópera ya que, según ha indicado, cuando se lo planteó pensó que si escribía un pasodoble le iba a dar "mucho juego" porque está vinculado a "la música del pueblo" y, "mientras el coro iba a representar a los individuos del coro, el pasodoble iba a representar lo que es el territorio, la música de ese territorio. Lo utilizo casi como late motiv".

"A mí me interesa mucho la música folclórica popular, primero, porque es la música del pueblo, y ahí la conexión con la ópera, pero también porque yo no lo veo como algo local o nacional, lo veo como más que nacionalismo es universalismo", ha aseverado el músico quien cree que si algo le une con otros compositores internacionales es "precisamente" la música popular que tiene, además, "una conexión que cuando uno lo analiza, no con lupa ya sino con microscopio, se da cuenta de que hay muchas conexiones entre la música de estos compositores".

"NADA ES BLANCO O NEGRO"

Por su parte, el dramaturgo, libretista y director de escena ha defendido que la vigencia de la obra de Ibsen radica en que "sigue generando tensión en su planteamiento. Nada es blanco o negro y, en sus encrucijadas, debemos hacernos algunas preguntas y buscar respuestas: ¿la pequeña comunidad o la familia van antes que el interés general de la sociedad? ¿Existe una sola respuesta ante los conflictos éticos o hay líneas rojas únicas y contundentes?".

Francisco Coll asume la dirección musical de la obra, que supondrá su debut con la Orquestra de la Comunitat Valenciana. El barítono José Antonio López (Doctor) encabeza el reparto, que incluye a dos antiguos artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts: el tenor Moisés Marín (Alcalde) y el barítono Isaac Galán (Mario, director del periódico).

Completan el elenco la soprano Brenda Rae (Petra, hija del doctor) y la mezzosoprano Marta Fontanals-Simmons (Marta, empresaria), mientras que el actor Juan Goberna interpreta a Morten, suegro del doctor y abuelo de Petra. El Cor de la Generalitat Valenciana encarna al pueblo.