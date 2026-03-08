Les Arts presenta 'Orlando', de Händel, con Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre en versión concierto

Archivo - Les Arts presenta 'Orlando', de Händel, con Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre en versión de concierto - VOLKOV VLADIMIR/GVA - Archivo

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía culmina su programación dedicada a la ópera barroca con la versión en concierto de 'Orlando', de Händel, en esta ocasión con Les Musiciens du Louvre bajo la dirección musical de Marc Minkowski el próximo domingo 22 de marzo en la Sala Principal del coliseo valenciano.

El maestro francés, "batuta händeliana por excelencia", rubrica, con su orquesta, un mes en el que es protagonista absoluto de la programación de Les Arts con cinco funciones de 'Giulio Cesare in Egitto' al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, por las que recibe la "aclamación de la crítica", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

'Orlando', la primera ópera barroca que se presentó en Les Arts, ha regresado casi 20 años después con Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre. El conjunto francés, fundado por el propio Minkowski en 1982, goza de particular reconocimiento por la "excelencia de sus interpretaciones" del repertorio händeliano, una de sus especialidades dentro de la música antigua.

Su "riqueza musical y profundidad psicológica" encumbran a 'Orlando' entre las obras de Händel. Preludio de su celebrado tríptico sobre el poema épico 'Orlando furioso' (1532), de Ludovico Ariosto (con 'Ariodante' y 'Alcina'), la ópera aborda las aventuras del caballero Orlando y la locura en que le envuelve su amor frustrado por Angelica, Reina de Catay.

Revolucionaria por su "audaz" lenguaje musical y enfoque dramático, el compositor alemán rompió las convenciones de la época con la "exigente" escena de la locura del héroe, que, a día de hoy, "sigue sorprendiendo por su modernidad".

Marc Minkowski presenta un elenco de especialistas en este repertorio, que encabeza la mezzosoprano Aude Extrémo (Orlando), dotada de una intensidad dramática y de un timbre oscuro, "idóneos" para el complejo papel protagonista.

La soprano Ana Maria Labin, reconocida intérprete mozartiana y barroca, encarna a Angelica, cuyo rechazo conduce a Orlando a la locura. El rol de su amado Medoro recae en el contratenor ucraniano Yuriy Mynenko, que pese a su juventud ya destaca por sus interpretaciones de Händel en escenarios como el Festival de Salzburgo, el Concertgebouw de Ámsterdam o la Ópera de París.

La soprano de coloratura alemana Alina Wunderlin, como la sensible y soñadora pastora Dorinda, también enamorada de Medoro, y el bajo-barítono británico Edward Jowle, en el papel del "sabio y enigmático" Zoroastro completan el reparto.

Las entradas para 'Orlando' se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.