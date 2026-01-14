Les Arts recibe la "aterciopelada" voz del barítono Christian Gerhaher con un monográfico de Schubert

Archivo - El barítono alemán Christian Gerhaher - MIKEL PONCE - Archivo

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València recibe al barítono alemán Christian Gerhaher, el "intérprete por excelencia de canción lírica en la actualidad", con un programa íntegramente dedicado al gran maestro del género, Franz Schubert, este próximo sábado, 17 de enero, en la Sala Principal a las 19.00 h.

La "aterciopelada" voz de Christian Gerhaher, junto con su "exquisita dicción, además de una expresividad y musicalidad inigualables", han encumbrado sus recitales a la categoría de cita ineludible para los amantes de este repertorio, así como para la prensa especializada, destacan los responsables del teatro en un comunicado.

El barítono regresa a Les Arts tras sus celebradas incursiones con obras de Schumann y Debussy, acompañado de su inseparable pianista Gerold Huber, con quien forma uno de los tándems más celebrados del género e imprescindible en las programaciones de los principales auditorios y salas de concierto.

Gerhaher dedicará la velada a Franz Schubert, el gran referente de la canción romántica, de quien ha realizado algunas de las grabaciones más apreciadas y por las que el cantante ha sido comparado con los expertos más destacados de la historia, como el mítico Dietrich Fischer-Dieskau.

El programa propone un minucioso recorrido por la obra del compositor vienés, que incluye sus creaciones más célebres como Auf dem Wasser zu singen (Para cantar sobre el agua) o Gondelfahrer (El gondolero) intercaladas con páginas menos conocidas en un intenso viaje con fuerte carga emocional y de excepcional exigencia artística para ambos intérpretes.

La emergente Katharina Konradi, el 26 de abril, y la cotizada soprano Angel Blue, que recupera el 7 de junio su recital postpuesto por la emergencia climática, protagonizarán las próximas citas del ciclo 'Les Arts és Lied'.

La institución recuerda que las entradas para el recital de Christian Gerhaher se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.