'Les Arts Volant' cumple diez años acercando la lírica a los pueblos con una zarzuela con sabor valenciano

Presentación de la gira de Les Arts Volant de 2026. - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Les Arts Volant cumple diez años acercando la lírica a los pueblos de la Comunitat Valenciana con 'Notes d'este estiu són, sarsueles en el camió', una zarzuela escrita 'ad hoc' por el compositor Enrique Viana y con músicas de José Serrano que pretende rendir homenaje y reivindicar este género.

La presentación ha tenido lugar este jueves en el Palau de Les Arts y ha contado con la presencia de su director, Jesús Iglesias Noriega; de la secretaria autonómica de cultura, Marta Serrano; del diputado de Cultura, Paco Teruel, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno.

Iglesias Noriega ha destacado que este proyecto está en el "ADN" de Les Arts y que es una de las iniciativas "más emblemáticas" de la institución valenciana que este año cumple diez años.

En este sentido, ha asegurado que 'Les Arts Volant' desde su puesta en marcha ha conseguido cumplir con su objetivo: "acercar la lírica a diferentes localidades que no tienen acceso tan fácil a la cultura". "Ese objetivo lo cumple con creces y es uno de los proyectos que más impacto tienen más allá de la programación de Les Arts", ha subrayado el director.

Asimismo, ha puesto en relieve la colaboración entre diferentes instituciones y las sinergias que han permitido que esta iniciativa se consolide a lo largo del tiempo y que sea una de las "más" demandadas por el público.

En esta nueva edición, y con motivo de los diez años que cumple el proyecto, el espectáculo que itinerará por 14 pueblos de las Comunitat --dos más que el año anterior-- será una zarzuela con "sabor valenciano".

ESCENAS DE UN PUEBLO VALENCIANO

"La Comunitat ha dado algunos de los mejores compositores de zarzuela y era justo hacer un homenaje", ha indicado Iglesias Noriega, al tiempo que ha defendido al maestro Serrano como "inventor de melodías".

Tras tres ediciones consecutivas con producciones de ópera ('Bastià i Bastiana', de Mozart; 'El tutor burlat', de Martín i Soler, y 'La Ventafocs', de Viardot), el camión-escenario estrena una nueva creación de zarzuela.

Durante los meses de junio, julio, septiembre y octubre, Les Arts representará este montaje, que adopta el formato del sainete lírico en un acto de principios del siglo XX, en las diferentes plazas públicas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

Enrique Viana firma la idea original, la dramaturgia, la dirección de escena y el vestuario de la zarzuela, con escenografía de Daniel Bianco y coreografía de Cristina Arias. La propuesta integra la música de Serrano en escenas de la vida cotidiana de un pueblo valenciano, con humor e ironía.

Por su parte, el diputado de Cultura ha indicado que esta iniciativa "puede ser que sea" la "más demandada" por los pueblos de la provincia de Valencia y ha afirmado que, si siempre ha sido "un éxito" con los espectáculo de opera, ahora con una zarzuela también lo será.

En esta línea, el concejal de Cultura ha asegurado que hay "muchas pedanías" de la ciudad de València que "demandan el camión de 'Les Arts Volant'" cada año y ha indicado que, para él, ha sido "un acierto" cambiar la ópera por una zarzuela.

Igualmente, la secretaria autonómica de Cultura ha puesto en relieve la colaboración institucional y ha calificado 'Les Arts Volant' como una de las iniciativas "estrellas" del auditorio.

"Cuando algo funciona hay que llevarlo a más sitios en la medida en la que podamos. Es muy valiente la logística de llevar este camión a este gran número de pueblos", ha apuntado Alonso.

GIRA

La gira de 'Les Arts Volant 2026' comienza el 19 de junio en Alginet y se prolongará hasta el mes de octubre con un total de 25 funciones distribuidas entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana y los barrios de la ciudad de València.

La Diputación de Valencia financia 14 representaciones por la provincia, que recorrerán los municipios de Alginet (19 de junio), Oliva (21 de junio), Castelló (22 de junio), Vilamarxant (25 de junio), Foios (27 de junio), la Font de la Figuera (28 de junio), Requena (4 de julio), Serra (5 de julio), Ontinyent (11 de julio), Guadasséquies (12 de julio), Xeraco (15 de julio), Torrent (16 de julio), Beniflá (18 de julio) y Museros (19 de julio). Todas las funciones se celebrarán a las 22.00 horas.

La Generalitat extiende el circuito a las tres provincias con cinco funciones que llevarán el espectáculo a Orihuela (1 de julio), la Villajoyosa (2 de julio), Elche (8 de julio), Finestrat (9 de julio) y Segorbe (30 de septiembre), también a las 22.00 horas, garantizando así la presencia del camión-escenario en territorio alicantino y castellonense.

Tras el paréntesis estival, el Ayuntamiento de València acogerá el cierre de la gira con seis funciones en distintos barrios de la ciudad, programadas los días 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre, en el marco de la campaña municipal 'Cultura als barris'.