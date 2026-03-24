Les Corts abren plazo para que los grupos presenten candidatos a ocupar la vacante de Ordaz en À Punt

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VALENCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Presidencia de Les Corts ha fijado un plazo hasta el próximo 30 de marzo para que los grupos parlamentarios presenten candidatos a ocupar la vacante en el Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) que dejó Vicente Ordaz al ser nombrado secretario autonómico de Comunicación.

Así lo recoge un escrito de la Mesa de Les Corts, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que resuelve abrir este plazo para presentación de candidaturas con el fin de proceder a la elección de un miembro del Consejo de Administración de la CACVSA que corresponde elegir a la cámara autonómica según se dispone en el artículo 6 de la Ley 2/2024, de 27 de junio, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, establece que cada grupo parlamentario podrá proponer una persona como candidata que tendrá que reunir "relevantes méritos profesionales relacionados con la gestión y administración del sector público y/o con el sector audiovisual y los medios de comunicación".

Según reza el documento, las candidaturas se presentarán "acompañadas del currículum de la persona candidata, de un escrito de aceptación de la candidatura y declaración responsable exprés de no concurrir en incompatibilidad para el cargo".

Todo ello se produce apenas un día después de que el secretario del Consejo de Administración de la CACVSA requiriera formalmente a Les Corts en un escrito, avanzado por 'El Español' y al que también ha tenido acceso Europa Press, para que, a "la mayor brevedad posible", proceda a la designación y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo en sustitución de Ordaz, al objeto de restablecer "la plena operatividad del órgano de administración" de la radiotelevisión pública.

En esta certificación, la CACVSA expone que, como consecuencia de la dimisión de Ordaz, el Consejo de Administración "presenta en la actualidad una vacante en su composición, no encontrándose cubierto el número de miembros previsto estatutariamente". Además, sostiene que dicha vacante "impide la plena normalidad en el funcionamiento del órgano, afectando especialmente a la adecuada configuración de sus cargos internos, en particular la presidencia del Consejo".

Por ello, argumenta que cubrir esta vacante "resulta imprescindible y urgente a fin de restablecer la composición íntegra del Consejo conforme a estatutos, garantizar el correcto funcionamiento del órgano de administración, permitir la posterior designación de un presidente del Consejo con plena legitimidad y evitar eventuales disfunciones o riesgos de impugnación en la adopción de acuerdos".