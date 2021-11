Les Corts mantienen el calendario de presupuestos a pesar del retraso: se aprobarán el 22 de diciembre

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de síndics de Les Corts ha acordado este martes mantener el calendario de tramitación de los presupuestos de la Generalitat para 2022 a pesar del retraso en la comisión política interna de los socios del tripartito, con lo que se aprobarán definitivamente el 22 de diciembre.

Esta decisión llega después de que el pleno del Consell del pasado viernes no presentara el proyecto de presupuestos antes de noviembre por primera vez desde 2015, unos números que finalmente se aprobarán y remitirán al parlamento este miércoles 3 de noviembre.

La aprobación antes de Navidad será posible gracias a una reorganización del calendario, ya que los grupos del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) han acordado con su mayoría que el pleno de la próxima semana se celebrará únicamente el jueves 11.

Esta sesión solo incluirá mociones subsiguientes de la oposición y la votación de la renovación de miembros del Consell Valencià de Cultura (CVC), sin sesión de control al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ni a los consellers.

En concreto, tras la presentación del proyecto de presupuestos y la publicación en el Boletín de Les Corts de este miércoles, las comparecencias de los consellers están programadas entre el lunes y miércoles 8 y 10 de noviembre. Las enmiendas a la totalidad se podrán presentar hasta el día 10 y se publicarán dos días después en el boletín.

Seguidamente, el pleno de debate de enmiendas a la totalidad está fijado para el viernes 19, con el plazo abierto hasta final de mes para presentar enmiendas parciales por parte de los grupos de la oposición y del Botànic.

Ya en diciembre, el día 1 se reunirá la mesa de la comisión de Presupuestos para designar la ordenación de enmiendas, un informe que se publicará a partir del viernes 10. Entre el lunes 13 y el miércoles 14 se convocará esta comisión para debatir el proyecto de ley, tras lo que se publicará en el Boletín de Les Corts por fascículos a partir del viernes 17.

Por último, el pleno de debate del dictamen de la comisión de Presupuestos está programado para el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22 de diciembre.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

La ley de medidas fiscales o acompañamiento a las cuentas, por su parte, también se presentará como proyecto del Consell este miércoles 3 de noviembre y se publicará dos días después, tras lo que se podrán presentar enmiendas a la totalidad hasta el miércoles 17 y se debatirán en pleno el lunes 22.

Después, la comisión de Presupuestos debatirá el proyecto de ley de acompañamiento previsiblemente el jueves 2 o el viernes 3 de diciembre, diez días antes de su publicación en el Boletín de Les Corts el lunes 13. El pleno final de debate está fijado para el lunes 20 de diciembre.

En rueda de prensa tras la junta, los síndics del Botànic han defendido este calendario asegurando que era la única alternativa y los de la oposición lo han criticado por la eliminación de la sesión de control de la próxima semana.

EL PP VUELVE A PEDIR ELECCIONES

Mª José Catalá (PP) ha denunciado que pierden una posibilidad de preguntar a Puig y al resto del Consell por las "batallas de ego" del tripartito, ante lo que ha vuelto a instar al 'president' a "apretar el botón" y convocar elecciones. "No podemos asistir a este sainete", ha dicho, y ha advertido que el retraso demuestra que hay "un ambiente preelectoral de manual".

Es más, la 'popular' ha advertido que todavía no saben a qué hora se registrarán los presupuestos este miércoles ni "cómo van a ser ni qué contener", por lo que ha mostrado la voluntad de su grupo de "hincarle el diente a ese USB para ver quién le ha puesto el cascabel al gato o cómo de pintor se ha puesto Vicent Soler --conseller de Hacienda-- este fin de semana".

También Ruth Merino (Ciudadanos) ha rechazado que el pleno de la próxima semana sea reducido y solo incluya seis mociones subsiguientes, dos de cada grupo de la oposición, advirtiendo que se quedan sin capacidad de controlar al Consell. Y Ana Vega (Vox) ha afeado que Puig no cambie su agenda y "la izquierda vuelva a pasar su rodillo".

Tanto Manolo Mata (PSPV) como Fran Ferri (Compromís) y Pilar Lima (UP) han defendido la reorganización garantizando que era la única manera de que los presupuestos se aprobarán antes de Navidad y afectara lo menos posible a la actividad parlamentaria. "No es lo que nos hubiera gustado pero lo intentaremos compensar de alguna manera", ha subrayado Ferri.

PREMIS OCTUBRE

Por otra parte, PP y Vox han criticado la asistencia del 'president' de Les Corts, Enric Morera, y del conseller de Educación, Vicent Marzà --ambos de Compromís--, a la gala de entrega de los 50 Premis Octubre que se celebró el sábado en València y a la que fue el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a recoger el galardón concedido a la Fundació Llull que preside, así como representantes de la Generalitat catalana.

Catalá (PP) ha afirmado que "en Compromís parecían lobitos disfrazados de cordero en el aspecto catalanista pero ya se han quitado la careta" y ha anunciado que preguntarán si asistieron "a cargo del erario público", mientras Vega (Vox) ha acusado a Morera y Marzà de "compadrear con un golpista".

Por contra, el portavoz de Compromís ha recordado que estos premios llevan 50 ediciones y "Morera y Marzà han asistido en muchas ocasiones", por lo que considera apropiado que asistan a estos "y a otros". "No veo por qué no tengan que acudir. Imagino que si les han invitado por su cargo institucional, habrán acudido por su cargo institucional, pero no lo sé ni corresponde saberlo a un síndic", ha zanjado Ferri.