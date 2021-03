Les Corts piden a Sanidad crear unidades específicas para adolescentes con cáncer y ampliar la fecundación 'in vitro'

VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad de Les Corts ha aprobado tres mociones para instar a la Conselleria a que cree unidades específicas para adolescentes con cáncer en los hospitales valencianos; otra para favorecer el acceso a la fecundación 'in vitro' en la Comunitat Valenciana y otra para sensibilizar sobre la EPOC.

Las tres propuestas, presentadas por los tres grupos del Botànic, han contado con el apoyo de la mayoría de los diputados: las de Unides Podem y Compromís (sobre el cáncer y la fecundación in vitro) han salido adelante con los votos del Botànic y Cs y la abstención del PP; mientras que la del PSPV-PSOE ha contado con la unanimidad. Mientras, las tres propuestas de la oposición han sido rechazadas con los votos del Botànic.

La propuesta de Unides Podem va encaminada a la creación de unidades específicas de atención médica para adolescentes con cáncer en los hospitales valencianos. Según ha defendido la síndica Pilar Lima, estos pacientes están "generalmente solos, dispersos por los hospitales de la Comunitat Valenciana" y tienen "derecho a compartir espacios con otras personas de edad similar".

La propuesta ha salido adelante con los votos del Botànic y Ciudadanos, la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Yaneth Giraldo (Cs) ha presentado una enmienda que pedía mayor presupuesto para investigación y ayudas a entidades como Aspanion que Lima ha rechazado al considerar que suponía "rellenar de forma excesiva" la propuesta y que prefieren ir "poco a poco" con una PNL "aplicable y tangible". Pese a considerar que la propuesta queda "un poquito corta", Cs ha votado a favor.

Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, ha rechazado la propuesta y la ha considerado una "falta de respeto" a los profesionales por señalarse que la situación actual impide que los pacientes reciban la mejor atención. Al tiempo, ha instado a modificar protocolos para que los pacientes entre 14 y 18 años sean atendidos en unidades infantiles, ya que crear una unidad específica para la "poca cantidad" de pacientes es "innecesario". En su respuesta, Lima ha negado la "falta de respeto" a los profesionales.

Tampoco el representante socialista, Carlos Laguna, ha considerado que el texto suponga tal "falta de respeto" y ha anunciado su voto a favor. Desde Compromís, Carles Esteve ha defendido el voto a favor y la ampliación del sistema público, y para Fernando Pastor (PP), la propuesta era "aparentemente razonable" pero demostraba "la falta de gestión del Botànic".

FECUNDACIÓN IN VITRO

También ha salido adelante una propuesta de Compromís respecto al acceso a la fecundación 'in vitro' en la sanidad pública valenciana. Su representante, Mònica Àlvaro, ha lamentado que en la actualidad, este servicio solo se ofrece en dos centros de València.

Por ello, ha defendido más recursos para este servicio que actualmente, se encuentra "muy centralizado". Este mismo argumento ha utilizado Pilar Lima (Unides Podem) para apoyar la propuesta.

No ha encontrado apoyo la propuesta en Vox, ya que, según ha apuntado Ana Vega, están a favor de "suprimir de la sanidad pública intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud". A su juicio, la fecundación in vitro lo es. Para Àlvaro, esta negativa supone "negarle a familias la posibilidad de ser madres". El PP, por su parte, se ha abstenido en la votación.

Por su parte, Fernando Llopis (Ciudadanos) ha afirmado que apoyará la moción y se ha mostrado sorprendido con "el repasito" de Àlvaro al Botànic en la exposición de motivos. Desde el PSPV-PSOE, Manuel Pineda ha indicado que "le consta" que se está planeando una unidad de este tipo en Elche, y ha apoyado la moción.

ATENCIÓN PRIMARIA Y TEST DE ANTÍGENOS

El PP, por su parte, ha presentado una propuesta para reforzar la atención primaria ya que Conselleria "no está haciendo lo suficiente". José Juan Zaplana ha incidido en que hay "falta de profesionales" y hay un "abandono" de la administración. Por ello, ha pedido el apoyo y ha exigido al departamento que dirige Ana Barceló "que cumpla".

Vox ha apoyado la propuesta y ha destacado que este servicio está en "la primera línea de defensa". Cs también ha apoyado la propuesta "de mínimos" que cree que el PP ha presentado para "ponerle fácil los deberes al Botànic".

El Botànic, por su parte, ha rechazado la propuesta. Desde Unides Podem, Pilar Lima se ha mostrado "sorprendida" de que el PP se presente como "los máximos defensores de la sanidad pública": "No sé, igual se están podemizando", ha manifestado. Lima ha espetado que el PP "viene pidiendo algo que no se cree".

Mònica Àlvaro (Compromís) ha lamentado el "desprecio" que, a su juicio, ha mostrado Zaplana hacia los rastreadores de la Comunitat Valenciana y Manuel Pineda (PSPV-PSOE) ha considerado: "Pensaba que esta PNL del 14 de octubre iba a ser retirada".

Por otra parte, la comisión ha rechazado una propuesta de Ciudadanos para instar a Sanidad para realizar cribados selectivos mediante test de antígenos en la Comunitat Valenciana. Fernando Llopis ha evocado el cuento de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe y se ha preguntado por qué la Comunitat Valenciana "siempre está a la cola en PCR". PP y Vox han mostrado su apoyo a esta iniciativa

El Botànic ha rechazado la propuesta: Pilar Lima (Unides Podem) ha citado los supuestos en que el Consejo Interterritorial plantea realizar los cribados y ha criticado que no ha visto a la derecha "cuestionar a las farmacéuticas de las vacunas", mientras Carles Esteve (Compromís) ha señalado que la propuesta de Llopis "no sirve para proteger del virus", sino que es una "defensa vergonzosa de los intereses de una empresa para ganar dinero". Carmen Martínez (PSPV), por su parte, ha incidido en que el uso de cribados masivos "no está suficientemente avalado por la evidencia científica".

POST-COVID

Ana Vega (Vox) ha presentado una propuesta, a su juicio, "totalmente aséptica" para pedir un sistema de vigilancia a la Conselleria sobre las secuelas de la Covid-19. Ciudadanos también ha presentado una enmienda para crear "unidades de recuperación post-Covid". Su representante, Fernando Llopis ha criticado que la propuesta de Vox "fija fechas demasiado concretas", pero ha considerado necesaria la atención post-coronavirus ya que "la Covid es como el comunismo, hace mucho daño cuando infecta a un país, pero deja secuelas durante muchas décadas".

Vega ha indicado que la fijación de protocolos en su propuesta se basa en sus reuniones con especialistas, y ha defendido que pretendían hacer un "primer esbozo" de lo que debería hacerse. Así, han aceptado la enmienda de Ciudadanos. Fernando Pastor (PP) también ha apoyado la propuesta, pero se ha preguntado si se puede "pedir excelencia en la gestión sanitaria a quienes han demostrado ser incapaces de gestionar la crisis".

Los grupos del Botànic, por su parte, han rechazado la propuesta: Pilar Lima (Unides Podem) ha criticado a Vox ya que, considera, que su objetivo es "atacar al gobierno en lugar de arrimar el hombro para evitar que la pandemia fuera a más"; Carlos Laguna (PSPV) ha considerado "inviable e innecesaria" la propuesta y Mònica Àlvaro (Compromís) ha asegurado: "Lo que ustedes piden ya existe. Se llama atención primaria".

EPOC

Por último, se ha aprobado por unanimidad una propuesta del PSPV-PSOE para aumentar los niveles de conciencia sobre la enfermedad EPOC. Todos los grupos han apoyado esta propuesta que, según la diputada socialista Carmen Martínez, se ha presentado en esta comisión tras la reunión de la mayoría de los grupos con una asociación de pacientes.