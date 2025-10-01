Les Corts rechazan apoyar a la Flotilla y exigen “fiscalizar la inmigración ilegal” con los votos de PP y Vox

Vox da la “bienvenida” al PP a sus propuestas contra la “inmigración ilegal”: “Cuando copian, aciertan”

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts rechazará este jueves una propuesta de Compromís, con los votos en contra de PP y Vox, para mostrar su apoyo a la flotilla que se dirige a Gaza e instar al Consell a apoyar la travesía hasta el retorno de sus tripulantes. Además, aprobará una iniciativa de Vox, con el apoyo del PP, para “fiscalizar la inmigración ilegal” en la Comunitat Valenciana.

Compromís, que tiene a uno de sus diputados (Juan Bordera) en la Global Summud Flotilla, ha pedido iniciar el debate con un minuto de silencio por las víctimas del genocidio perpetrado por Israel sobre el pueblo palestino, tras lo que solo se han puesto en pie los representantes de este grupo parlamentario y los del PSPV.

Durante el debate, Isaura Navarro (Compromís) ha destacado que la Flotilla sigue rumbo a Palestina y “se está jugando la vida” a pesar de haber sido “atacada”, cuando ha recalcado que "solo quiere que llegue la ayuda humanitaria y salvar vidas”.

La socialista Rocío Ibáñez ha defendido que “nadie con decencia” podría votar en contra de esta propuesta, al tiempo que ha criticado la “alarmante falta de humanidad” de PP y Vox por no hacerlo.

Por su parte, Marisa Gayo (PP) ha cuestionado si el diputado de Compromís Juan Bordera “tiene algún tipo de contacto con el grupo terrorista Hamás” y “cómo se sube a ese barco”. También ha criticado que “exijan derecho internacional los mismos que quieren acceder aguas de conflicto” y que el Gobierno les envíe “un buque de la Armada para darles protección” mientras los valencianos estuvieron “cuatro días bajo el fango esperando a los militares” en la dana.

Desde Vox, su síndic, José Mª Llanos, ha asegurado que la Flotilla es “un arma política que pretende pasarse por el forro el derecho internacional y aprovecharse de un conflicto tan grave, como siempre hace la izquierda”. “Quieren ser víctimas televisivas”, ha dicho, y ha afeado que “el señor Bordera se va al crucero del amor en lugar de estar aquí trabajando".

En su réplica, la portavoz adjunta de Compromís se ha preguntado “dónde puede estar el límite de PP y Vox” y “si el catolicismo ampara” este genocidio. “Ante la injusticia no puede existir neutralidad moral”, ha reivindicado, para comparar el discurso de la diputada ‘popular’ con “el de Netanyahu”.

Le ha contestado la representante del PP: “¿Denunciar un supuesto genocidio cantando con incitación para cometerlo contra otro pueblo es lo que se necesitaba para unirse a la Flotilla?”, ha inquirido, y ha defendido el “plan de paz” propuesto por el gobierno estadounidense de Trump.

Por otro lado, el pleno de Les Corts aprobará con los votos de PP y Vox una propuesta de este segundo grupo para “fiscalizar el coste de la inmigración ilegal”. En concreto, se emplaza a la Sindicatura de Comptes a realizar un informe sobre todo el gasto directo e indirecto “destinado a la inmigración ilegal” realizado al menos desde 2015.

La diputada de Vox Ana Vega ha sostenido que “la inmigración ilegal nos cuesta a los españoles mucho más de lo que aporta a nuestras cuentas”, al tiempo que ha exigido “cerrar el grifo a todas las ONG que se enriquecen con el tráfico de seres humanos” y ha criticado que la acogida de menores migrantes propuesta por el Gobierno supondría “más de 1,6 millones euros”.

“CUANDO COPIAN, ACIERTAN”

En otra de sus intervenciones, dirigiéndose al PP, Vega ha dado la “bienvenida” a sus propuestas en contra de la “inmigración ilegal” porque “cuando copian, aciertan”, en alusión al "visado por puntos" planteado por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

"Ahora que nos están copiando en nuestras iniciativas sobre inmigración habrá que darles la enhorabuena, porque cuando nos copian a Vox hay que decir que el Partido Popular acierta, así que enhorabuena y bienvenidos al sentido común", ha dicho la diputada de Vox al PP.

Por parte del grupo 'popular', Lucía Peral ha mostrado su apoyo a la propuesta porque “los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero”. Ha sostenido que “según las encuestas, los españoles sí ven la inmigración ilegal como un problema”, además de acusar al Gobierno de haber convertido “la inmigración descontrolada en una de las principales fuentes de desigualdad y desconfianza social”:

Por contra, tanto Yaissel Sánchez (PSPV) como Francesc Roig (Compromís) han criticado el racismo de las propuestas de Vox, han acusado a este grupo de querer criminalizar a los más vulnerables y han afeado al PP su apoyo.