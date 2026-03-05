Les Corts rechazan mantener la calificación permanente de VPP y reforzar inspecciones

El síndic del PP, Nando Pastor (1 fila, i) y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado en la sesión de este jueves, gracias a los votos en contra de PP y Vox, dos iniciativas de PSPV y Compromís para mantener la calificación permanente de las viviendas de protección pública (VPP) y reforzar las inspecciones para verificar si se usan como residencia habitual. 'Populares' y Vox han coincidido en acusar a los socialistas de querer sacar rédito de la polémica de las adjudicaciones en Alicante.

Estas proposiciones no de ley (PNL) se han debatido semanas después de que trascendiera la información sobre las adjudicaciones de VPP del residencial Les Naus de Playa de San Juan, que investiga un juzgado. Precisamente, este jueves se constituye la comisión de investigación en Les Corts sobre esta polémica, que previsiblemente presidirá la diputada de Vox Ana Vega con el apoyo del PP.

En concreto, la propuesta del PSPV instaba a derogar el decreto del Consell sobre las VPP aprobado en 2024 y a restablecer la norma de 2021 sobre el registro de demandantes y adjudicación para las viviendas públicas de iniciativa privada. También mantener la calificación permanente de las VPP de iniciativa pública y recuperar los de la privada; ajustar los requisitos económicos y el precio del módulo para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible; limitar los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, y reforzar la inspección para verificar el uso de las VPP como residencia habitual.

La PNL de Compromís proponía publicar los criterios de adjudicación y todos los informes al respecto; modificar la normativa actual de VPP para garantizar acceso preferente de rentas bajas, calificación permanente de estas viviendas públicas y refuerzo de instrumentos de control; cambiar el plan Vive para anteponer la ampliación del parque público y el alquiler social "real y permanente"; exigir al PP que "asuma todas las responsabilidades derivadas de este escándalo", y que todas las personas con una vivienda adjudicada de manera indebida la devuelvan.

Durante el debate de este pasado miércoles, el diputado socialista Benjamín Mompó insistió en que la polémica de Les Naus "no es un caso aislado, sino la punta del iceberg" del modelo de vivienda del PP, al que acusó de eliminar controles en 2024 mediante un decreto del Consell.

Mª José Calabuig (Compromís) exigió que se reviertan todas las modificaciones en materia de vivienda aprobadas por el actual Consell: "Ya está bien de beneficiar a todos los que tienen el carné del Partido Popular a costa de todos los valencianos". Denunció que "la palabra corrupción se queda corta": "Es una estafa organizada a la gente que no llega a fin de mes, y eso, señorías del PP, es de ser malas personas".

"UN ENORME VESTIDOR PARA QUITAR EL OLOR A POBRE DE LAS VPP"

"A la concejala de Urbanismo del PP, al suegro, a la excuñada, a la amiga de la funcionaria de la concejala de Hacienda, a la hermana de la secretaria, a la mujer del jefe de gabinete de la consellera de Turismo, a los dos hijos y el nieto de la directora general del Ayuntamiento de Barcala, al arquitecto municipal del PP, a la arquitecta casada con el funcionario de la Conselleria, a la hija de un alto funcionario de Urbanismo... Esta semana tenemos que sumar a los dos hijos del notario que escrituró las VPP, a cinco miembros de una misma familia vinculados al PP, a una 'influencer' y al hijo de una concejala del PP de Sant Vicent del Raspeig que alardean en redes de haber hecho una reforma con estilo neoclásico y con un enorme vestidor para quitarle el olor a pobre de las VPP", enumeró.

Preguntó a los diputados del PP si esta lista de adjudicatarios en Les Naus les "parece normal" y exigió al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acabar con este "descrédito institucional", aunque no cree que lo haga "si ni siquiera obliga a quitar el acta a Carlos Mazón, quien ya ha tenido bastante esta mañana y se ha ido a su casa a echar la siesta con su sueldo pagado por todos".

PSPV Y COMPROMÍS CRITICAN EL APOYO DE VOX A BARCALA

Tanto PSPV como Compromís volvieron a exigir la dimisión del alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, por estas adjudicaciones y criticaron que Vox le apoye ahora tras pedir inicialmente su salida. Según el diputado socialista, es porque "están más pendientes de las investiduras en otras comunidades que de hacerle oposición real al PP", mientras la de Compromís cree que "Vox ha salvado el cuello a Barcala" a cambio de introducir sus políticas en la capital alicantina. Durante varios momentos del debate, los diputados de ambos grupos corearon "Barcala dimisión", al igual que este jueves en la sesión de control.

Frente a estas críticas, el diputado de Vox Miguel Pascual justificó que su partido no pidió la reprobación de Barcala "para no hacerle el juego" ni a PSPV ni a Compromís, a quien acusó de ser "pagafantas" del Gobierno.

Y reprochó a la izquierda de "intentar aprovechar una crisis para sacar rédito político" después de que "unos cuantos espabilados" tuvieran acceso a las VPP de Les Naus. También acusó al PSPV de "intentar colar sus políticas fracasadas de vivienda" en esta PNL y a Compromís que "pidan a los demás lo que fueron incapaces de hacer en ocho años".

EL PP DICE QUE EL ANTERIOR REGISTRO ERA "PAPEL MOJADO"

Por su parte, la diputada del PP Candela Anglés rechazó las "lecciones" y el "show" del PSPV sobre las VPP porque subrayó que la venta del suelo de Les Naus y la licitación del expediente se hizo en 2016 y 2018, con "alcaldes socialistas" en Alicante.

"Esta promoción nace con sus reglas, con su Botànic y con su gente", aseveró, y defendió que el caso fue trasladado a Fiscalía "inmediatamente" al tener conocimiento. Sostuvo además que el registro de demandantes que quiere recuperar el PSPV "era papel mojado, un formulario al que se apuntaron todos los compradores de Les Naus".

La 'popular' replicó a Compromís que las viviendas de esta promoción son "tan pisazos o no como quisieron en 2018 el alcalde socialista, Ximo Puig y Mónica Oltra", al tiempo que recordó que Barcala ya pidió que las viviendas adjudicadas irregularmente fueran devueltas y sostuvo que el Botànic elevó "de 2.000 a 3.000 euros al mes" la renta para poder ser adjudicatario de una VPP.

Y aprovechó para reclamar a la coalición valencianista que exija a su exalto cargo Xavier Navarro, quien fuera director del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) entre 2015 y 2023 "con un sueldazo de 60.000 pavos", que devuelva su VPP de la pedanía de La Torre de València si Fiscalía decide que hay irregularidades tras haber abierto una investigación a partir de una denuncia de la Agència Valenciana Antifrau.

Le contestó la diputada de Compromís para criticar que "el PP lleva un mes con la Conselleria paralizada para buscar y rebuscar si alguien de Compromís tiene una VPO, que no es delito", además de señalar que la vivienda del exdirector del ICV fue adjudicada "en la etapa de Camps y Rita" Barberá como 'president' y alcaldesa de València y "con los requisitos de Camps y Rita". "Se nota que estáis muy nerviosos", dijo a los 'populares'.

En respuesta, la diputada del PP rechazó "lecciones de moralidad" de Compromís y le acusó de no criticar las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y la Sareb que afectan a "gente vulnerable de verdad": "Pegáis la 'cabotà' como siempre".