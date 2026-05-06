Les Corts rechazarán este jueves la creación de una comisión de investigación sobre cribados de cáncer en la Comunitat

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 1 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts Valencianes rechazará previsiblemente este jueves la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación en el parlamento valenciano sobre los cribados de cáncer en la Comunitat Valenciana, dado que el PP ya ha avanzado que no la apoyará y Vox ha rechazado participar de "maniobras políticas como esta" que tratan, a su juicio, de "desviar la atención". Compromís sí que respaldará la iniciativa, pero sus votos no son suficientes para que salga adelante.

Durante el debate de este punto este miércoles, la diputada del PSPV Yaissel Sánchez ha denunciado que la Conselleria de Sanidad "ha reconocido en informes oficiales de la Generalitat fallos en el sistema de cribados de cáncer de mama" y ha advertido: "Gobernar sin datos fiables es una autentica irresponsabilidad".

En esta misma línea, momentos antes, en declaraciones a los medios en los pasillos, el síndic socialista, José Muñoz, ha denunciado el "colapso" del Consell en materias como la educación pero también la sanidad y ha lamentado: "Hoy leíamos la noticia en la que una mujer de 86 años ha pasado 110 horas sin ser atendida en la sanidad pública valenciana. Y lo único que tenemos es un conseller de Sanidad --Marciano Gómez-- que privatiza, que deriva a la privada".

Muñoz ha deslizado que todo lo que llega sobre los cribados de cáncer en la Comunitat Valenciana es "muy preocupante" y ha criticado que, ante esta situación, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "deje que el Consell colapse" y no asuma "sus responsabilidades" mientras se mantiene "encerrado en el Palau". "La sanidad, colapsada; la educación, colapsada; la vivienda, colapsada; los servicios sociales, colapsados; las comisiones de investigación, cerrándose en falso; y el 'president' no respira", ha expuesto sobre la situación de la región.

Desde Compromís, Joan Baldoví ha confirmado que apoyarán la iniciativa del PSPV de crear esta comisión de investigación y ha garantizado el apoyo de la coalición a "todo lo que suponga investigar la sanidad pública valenciana y sacar a la luz las vergüenzas de un PP que está más interesado en que algunos hagan negocio que en dar un verdadero servicio a los usuarios, a los pacientes, a las mujeres valencianas". "Evidentemente que la vamos a apoyar", ha ratificado.

EL PP ECHA EN CARA AL PSPV SU "VALENTÍA"

Sin embargo, desde el PP, Nando Pastor ha avanzado que su grupo no apoyará la propuesta del PSPV y ha afeado a este partido que tenga la "valentía" de presentar esta iniciativa cuando "nada más y nada menos que 177.000 valencianas quedaron fuera del cribado con el gobierno de Ximo Puig y de Mónica Oltra", pero también cuando "la supuestamente líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, tiene un lío de tres pares de narices en el CNIO --Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-- con un agujero de corrupción de 25 millones de euros que tenían que haber ido dedicados a la lucha contra el cáncer y que nadie sabe dónde están".

Por tanto, a su juicio "que vengan los socialistas a querer investigar en estas Corts temas de cribado es para hacérselo mirar". "No es ni siquiera hipócrita, yo no sé cómo decirlo porque tampoco es cínico, a lo mejor es una mezcla de las dos cosas, de cinismo y de hipocresía, venir aquí a pedir explicaciones, pedir aquí una comisión de investigación cuando tienes a tu supuesta todavía líder entrampada en un caso de corrupción de 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer", ha incidido.

Pastor ha sostenido que al final "va todo trufado y acompañado de 'sanchismo' en estado puro" y ha pedido explicaciones por todo ello al síndic socialista, José Muñoz, y a la propia ministra Diana Morant, "antes de atreverse a pedir que otros las den sobre otras cuestiones menores" como los cribados de cáncer.

VOX DICE QUE COMISIONES, "LAS JUSTAS"

Y desde Vox, José Mª Llanos ha rechazado "adelantar las decisiones" sobre la votación de este jueves, aunque ha argumentado que, sobre las comisiones de investigación en Les Corts, deben haber "las mínimas, las justas". "Aquí no se trata de que nadie se saque un sobresueldo, sino de que las comisiones sean las que son pertinentes", ha concretado, y ha valorado que la Conselleria de Sanidad "está trabajando en ese tema desde hace ya bastante tiempo", por lo que su grupo "simplemente" va a "vigilar que se hagan bien las cosas". "Mañana verán lo que votamos", ha zanjado.

No obstante, momentos después, durante el debate de este punto en el pleno, la diputada de Vox Ana Vega ha rechazado participar de "maniobras políticas como esta" que tratan, a su juicio, de "desviar la atención de lo que de verdad le importa a los ciudadanos, que desde el Gobierno el PSOE está destruyendo nuestros servicios públicos, con decretos que dan barra libre de sanidad a medio mundo y con regularizaciones masivas que colapsan la sanidad y los servicios sociales". "Esto sí que es una vergüenza", ha proclamado, al tiempo que ha preguntado al PSPV "cuántas mamografías podríamos hacer con todo el dinero destinado a los inmigrantes ilegales".