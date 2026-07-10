L'ETNO consolida su apuesta para fortalecer los museos etnológicos y su desarrollo cultural en los municipios

Exposición itinerante de l'ETNO - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través de L'ETNO, el Museu Valencià d'Etnologia, continúa consolidando su línea de actuación territorial para fortalecer los museos etnológicos locales e impulsar el desarrollo cultural de los municipios.

Se trata de un modelo de cooperación "estable" entre el museo etnológico y los municipios de la provincia basado en el apoyo técnico en temas de patrimonio, museología y en la coordinación de proyectos, que se ha fortalecido como una "línea transversal" que implica el conjunto del museo, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha señalado que la Diputació, a través de L'ETNO, "ha consolidado un modelo de colaboración estable con los municipios que refuerza la capacidad de los museos locales y contribuye a impulsar el desarrollo cultural de los pueblos".

Para el responsable de Cultura, el Museu Valencià d'Etnologia "es mucho más que un espacio expositivo, es un motor de dinamización cultural y una herramienta muy útil también en el ámbito educativo y en el de salud y bienestar".

Uno de los "pilares" de esta actuación territorial es la Etnoxarxa, la Xarxa de Museus Etnològics Locals, creada en 2017 y formada por 38 museos, que estructura la colaboración entre centros culturales mediante un funcionamiento "horizontal y descentralizado".

Como ha apuntado la institución valenciana, la red fomenta el intercambio de experiencias y la optimización de recursos, reforzando el papel de los museos como agentes culturales del territorio.

Esta actuación se refuerza con la convocatoria de subvenciones a proyectos de museos etnológicos y de la cultura popular y tradicional destinadas a mejorar equipaciones, colecciones y programación cultural de los museos locales.

EXPOSICIONES ITINERANTES

Otra línea de colaboración es el programa de exposiciones itinerantes destinadas a los ayuntamientos, centros escolares y entidades sin ánimo de lucro.

Son exposiciones que en un primer momento, fueron producidas como muestras temporales y posteriormente adaptadas para itinerar, también muestras expresamente producidas para itinerar como 'Sostenibilitat: Museus km 0', comisariada entre todos los museos de la Etnoxarxa; o exposiciones producidas por museos locales como 'Terra de campanes' y 'El Rovellet i el seu temps', dos muestras que se han producido recientemente y que se han incorporado en el programa. Durante 2025 se realizaron 28 itinerancias con un total de 18.900 visitantes, y este año se han acordado 26 itinerancias.

OTRAS ACTUACIONES

En el ámbito formativo, destacan las Jornadas Formativas de Museos Locales, con trece ediciones y contenidos prácticos orientados a la mejora de la gestión y la difusión.

Por otro lado, el museo realiza 'Etnopobles. Feria de museos etnológicos locales' de la provincia, un acontecimiento que se ha destacado como un "espacio de visibilización" de los museos etnológicos locales en el Centre Cultural La Beneficència. En la segunda edición, celebrada en 2025, participaron 22 museos de la provincia y centros invitados.

Además de estas actuaciones, L'ETNO realiza otras en la provincia, como por ejemplo las sesiones de salud y bienestar del programa 'Caixa dels records', dirigido a personas con demencia en su estado inicial.

Este programa se desarrolla junto al área de Bienestar Social de la Diputación en los centros de día y asociaciones de Alzheimer federadas en Fevafa (Federación de Familias de Enfermos de Alzheimer) de la provincia.