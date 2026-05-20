L'ETNO evoca la memoria "humana y épica" de los 'almadravers' de Benidorm con más de 130 imágenes

Exposición fotográfica 'La mar épica' - RAQUEL ABULAILA

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VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

L'ETNO, Museu d'Etnologia de la Diputació de València, evoca la memoria "humana y social" de los 'almadravers' en la exposición fotográfica 'La mar épica'. A través de más de 130 piezas del archivo de Jesús Navarro, la exhibición recupera "un mundo ya desaparecido, un universo acuático apasionante y hostil donde se mezclan sal, arena, hierro, madera y sangre".

La almadraba es el arte tradicional de la pesca del atún, que se remonta a tiempos de los fenicios, quizá más atrás. Vicente Zaragoza Casamayor es el último gran capitán benidormí. Tras pasar por varias almadrabas, dirigió la de Barbate desde 1974 hasta su jubilación. Su leyenda --se le atribuye la captura de 100.000 toneladas de atún rojo salvaje en aguas gaditanas-- es el ejemplo de la trascendencia de los pescadores de Benidorm en esta actividad.

La muestra ha abierto sus puertas este miércoles en la Beneficència, en un acto en el que han participado los presidentes de las diputaciones de Valencia y Alicante, Vicent Mompó y Toni Pérez, y los diputados de Cultura de ambas instituciones, Paco Teruel y Juan de Dios Navarro.

Hasta el 13 de septiembre, la sala de exposiciones temporales de L'ETNO reúne 135 imágenes del valenciano Jesús Navarro, submarinista y aficionado a la fotografía. Fue, además, uno de los buzos que trabajó en la almadraba, sumergiéndose a 18 metros de profundidad para ayudar a los pescadores en el complejo arte de dominar el mar.

Vicent Mompó ha destacado que la Comunitat Valenciana "es una tierra extraordinaria de talento, industria, innovación y cultura; y esa personalidad propia, esa manera de ser que se abre al mundo sin perder las raíces, mirando al mar, la compartimos con la sociedad desde espacios como L'ETNO y a través de exposiciones como la leyenda de la almadraba".

Por su parte, Toni Pérez ha puesto en valor "la difícil tarea de distintas generaciones de pescadores de Benidorm que, durante siglos, migraron cada temporada para ser contratados como armadores y capitanes por su conocimiento del milenario arte de la almadraba".

Ambos han coincidido en la riqueza de la colaboración institucional en materia cultural, en especial con exposiciones como la de L'ETNO en la que es posible "compartir y mostrar las raíces de dos provincias hermanas, fruto de la lealtad y el respeto entre dos instituciones con valores y objetivos comunes". La Diputación de Valencia impulsa y estrena la muestra y la de Alicante también la acogerá y se encargará de publicar el catálogo. La publicación será presentada en Benidorm, que ha estado representado en el acto de la Beneficència por su concejal de Cultura, Ana Pellicer.

En esta línea, los diputados de Cultura de ambas corporaciones han avanzado de forma conjunta que la exposición de L'ETNO será "el punto de partida de una estrecha colaboración que llevaremos más allá de la almadraba, con proyectos e iniciativas culturales que tiene todo el sentido compartir entre dos instituciones de un mismo territorio".

La muestra, comisariada por Jaume Fuster, recorre la trayectoria de los arráeces alicantinos, especialmente de Benidorm, desde Tomás Cortés 'Chefa' hasta el 'Roig de Candelaria', José Zaragoza, y su hijo Vicente Zaragoza, nacido en 1926 y fallecido a los 97 años, con un sentido homenaje de Isla Cristina en sus tradicionales encuentros de capitanes.

El director de L'ETNO, Joan Seguí, ensalza "la labor de los 'almadravers' que dirigían a casi un centenar de marineros manejando el laberinto de redes caladas en el Atlántico sin ningún tipo de manual", y también de "los 'ranas' que, con el tiempo, se sumaron a la almadraba para facilitarles el trabajo".

PIONERO DE LA FOTOGRAFÍA SUBMARINA

La base de la exposición son las fotografías tomadas por Jesús Navarro, pionero de la fotografía submarina, pero la propuesta de L'ETNO incluye también los materiales que utilizaba en su día a día, como las cámaras acuáticas o las bombonas de oxígeno; y objetos como el ánfora cedida por el Museu de Prehistòria de la Diputación que ilustran el trabajo de los buzos, que abarca desde la recuperación de piezas valiosas hasta sacar a flote un coche de las profundidades del Puerto de Valencia, sin olvidar la preparación de las redes bajo el mar para que los pescadores encierren a los atunes y los saquen a la superficie.

La propuesta expositiva se completa con cinco proyecciones: el documental sobre Zaragoza Casamayor, el último gran capitán; una película casera de los años sesenta grabada en súper ocho por el capitán Jacinto Vaello; la vista aérea de una almadraba captada desde helicópteros que explica el funcionamiento de cada instalación y su laberinto de redes; y las entrevistas a Juan Burriel, submarinista que acompañó toda la vida a Jesús Navarro, y al propio Vaello, arráez en Cádiz y Huelva y colaborador en la recopilación del material de la muestra.

Jaume Fuster, profesor de Fotografía Artística en la Escola d'Art i Superior de Disseny de València y doctor por la Universidad Politécnica en el Departamento de Comunicación Audiovisual, ha recogido durante 18 años los testimonios que "documentan y homenajean la historia humana, laboral y social de los últimos capitanes de Benidorm y sus tripulaciones".

"Es un trabajo de recuperación de la memoria que se ha podido completar in extremis, porque muchos de los protagonistas han muerto estos últimos años y ellos son los grandes protagonistas de una práctica económica y social que ha dejado de existir a consecuencia del turismo", expone el comisario.

La esencia del proyecto es "comprender la almadraba, un oficio duro y complejo donde los mayores expertos del mundo eran habitantes del pueblo de pescadores que era Benidorm, con grandes marineros y maestros en la pesca de grandes peces", señala el comisario de 'La mar èpica', que añade que la pericia de los capitanes benidormís en la cacería del atún "multiplicó su fama y el interés por sus servicios, que eran solicitados a lo largo de las costas Mediterránea y Atlántica, y también desde Marruecos, Túnez, Argelia y Sicilia".

La exposición nace de la propuesta del propio Jaume Fuster, tras localizar las fotografías del buzo Jesús Navarro, "un testimonio único del mundo marinero valenciano".

La muestra está producida por el museo de la Diputació de València, con la coordinación técnica de Antonio Herrero y diseño de Ángela Izquierdo, Juliana Javaloy y María Mulet.