L'ETNO explora la frontera física e imaginaria con la instalación 'Catálogo de vallas'

Instalación Catálogo de vallas, de Escif. - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià d'Etnología, L'ETNO, ha presentado una nueva propuesta que explora las fronteras físicas y simbólicas que estructuran nuestras sociedades con el 'Catálogo de vallas' de Escif, artista especialista en arte urbano. La instalación podrá visitarse hasta el mes de octubre en el museo de la Diputació de València.

El proyecto, comisariado por el antropólogo y profesor de Estética de la Universitat de València (UV), Hasan López, y por el propio artista, invita a reflexionar sobre cómo el miedo se desplaza del plano físico al simbólico, y de cómo el arte puede convertirse en un lugar para reconocer, tensionar y redefinir los límites de nuestra identidad, según ha informado el museo provincial en un comunicado.

Así, la instalación de Escif se presenta como un escenario donde el arte es capaz de producir un espacio de preguntas más que de respuestas, y la escucha y la reflexión colectiva adquieren un papel central.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha puesto en valor la apuesta de L'ETNO "por presentarse como algo más que un contenedor de objetos para visitar". "Aunque tenga un discurso museográfico importante el museo siempre está pendiente de la evolución de la sociedad, y se abre a ella invitando a reflexionar", ha agregado.

El responsable de Cultura ha apuntado que "la instalación forma parte de un proyecto más amplio de investigación, divulgación y creación que, bajo el mismo nombre, y desarrollado en el último año, ha realizado diversas actividades como mesas de trabajo, encuentros y sesiones de diálogo".

La propuesta 'Catálogo de vallas' propone al visitante pensar en las fronteras como espacios de conflicto, pero también de encuentro. Se plantea como un espacio para imaginar formas de convivencia.

En este sentido, el proyecto, que trasciende el formato expositivo tradicional, no se entiende como un producto final, sino como un elemento más de una cadena cuyo eslabón de cierre será un libro/archivo que verá la luz el mes de octubre donde se incluirá la documentación de las sesiones, textos críticos y materiales generados durante el proyecto.

ACTIVIDADES PARALELAS

Durante los meses de vigencia de la exposición se realizarán actividades con colectivos, mediadoras, artistas y asociaciones. Entre ellas, en colaboración con Iscod y con el apoyo de la Generalitat Valenciana y Cooperació Valenciana, las visitas 'Valencia negra y musulmana: rutas de memoria' a cargo de las gestoras culturales Esther Ejome y Deborah Ekoka, los días 30 de abril, 16 de mayo y 28 de mayo, así como la presentación del libro de Jesús Cosano, 'Teresa Terry. La negra de El Puerto de Santa María'.

El día 28 de mayo, la charla 'Archivo Negro y memoria histórica', a cargo de Tania Safura, y el recital posterior del poeta César Brandon el 5 de junio. También, en el mismo marco, están programadas dos sesiones del ciclo 'Bibliotecas humanas', un espacio intercultural donde los libros son personas migradas que cuentan sus historias de vida, en colaboración con Valencia Acoge. Las sesiones están previstas para los días 30 de mayo y 20 de junio.

En cuanto a las mesas de trabajo y actividades ya realizadas, destaca el lanzamiento de la tercera temporada del podcast 'Els noms de la por de la biblioteca de L'ETNO', guionizado por las antropólogas Almudena Francés y Sara Sierra y grabado por Edu Comelles.

El resto de las acciones llevadas a cabo consistieron en series de mesas de diálogo y una mesa redonda, en las que participaron personas migrantes, activistas e investigadoras residentes en la ciudad de València, de manera que se generó un espacio plural de reflexión.

Las voces de la profesora de la Universitat de València (UV) y activista del colectivo Resistencia Migrante, Salome Carvajal-Ruiz, la socióloga afroespañola y activista del colectivo Uhuru, Gabriela Nuru, el instructor deportivo nacido en Senegal, Babacar Sené, y el sociólogo afroestadounidense y profesor del departamento de Black Estudies Faculty Publications and Presentations de la Universidad de Portland, Ethan Johnson, se utilizaron para poner en común distintas perspectivas sobre la experiencia migratoria, la identidad y la construcción de espacios seguros.

En la segunda actividad participaron la investigadora Tania Safura Adam; el profesor del departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Barbosa, y la doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo y cofundadora de Bretxa. Observatori de fronteres, Ainhoa Ruiz Benedicto.