L'ETNO lleva a Alboraya la obra del fotógrafo valenciano Francesc Jarque

Conversió per a treball producció exposició Jarque MUVAET. - CENTRE IMATGE MUVAET

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'ETNO muestra en Alboraya (Valencia) el trabajo fotográfico de Francesc Jarque, que registró con su objetivo las diferentes manifestaciones de la cultura popular valenciana. Así, desde este sábado 4 de julio y hasta el próximo 13 de septiembre, la Casa de la Cultura José Peris Aragó acoge 'Jarque, la cámara y la vida', una muestra temporal del museo de la Diputació de València.

Francesc Jarque nació en València en 1940, y su extensísima producción es una magnífica muestra documental y artística de las diferentes manifestaciones de la cultura popular valenciana que el fotógrafo supo plasmar y documentar a través de nuestras fiestas, la arquitectura, la gastronomía, los paisajes de la huerta o la montaña, etc.

Su tarea de divulgación del patrimonio valenciano quedó patente en las numerosas exposiciones que realizó a lo largo de su trayectoria profesional y en las publicaciones que editó junto con investigadores, escritores y periodistas, tal como ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

'Jarque, la cámara y la vida' forma parte del programa de exposiciones itinerantes de L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, mediante el cual ofrece a los municipios de la provincia la posibilidad de acoger muestras del museo en sus espacios. Este programa, que nació hace más de 25 años, tiene por objetivo acercar el patrimonio etnológico y la cultura popular valenciana a todo el territorio de la provincia.

Las propuestas que se ofrecen en el catálogo de exposiciones itinerantes son producciones exhibidas en el museo de la Diputació de València y que se han preparado para itinerar con posterioridad; también se incluyen producciones pensadas desde su inicio para su itinerancia.