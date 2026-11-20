El viatge de Fantasia - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, inaugura la exposición 'El viatge de Fantasia. De la paraula al producte', una propuesta que invita a descubrir "el fascinante universo de las historias que nacen de la imaginación popular y a descubrir cómo han evolucionado a lo largo del tiempo".

La presentación celebrada este viernes ha contado con el diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Paco Teruel; el director de L'ETNO, Joan Seguí; y la comisaria de la exposición, Gemma Lluch. La muestra, que abre hoy sus puertas al público, y permanecerá en el museo hasta octubre de 2027.

Comisariada por Gemma Lluch, catedrática del departamento de Filología Catalana de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València, junto con un equipo técnico de L'ETNO, integrado por Amparo Pons, Antonio Herrero, Rosa Martí y José María Candela, la selección plantea un viaje por la historia de la fantasía y la analiza como rasgo identitario propio y su transformación en producto.

"En esta exposición no encontraremos únicamente personajes y referentes del mundo fantástico. También descubriremos cómo funciona la fantasía en el contexto de la cultura popular, cómo se manifiesta en diferentes culturas del mundo y qué papel ha tenido en la manera de explicarnos la realidad", ha apuntado Paco Teruel.

En este sentido, el diputado ha destacado que, a lo largo de la historia, han cambiado los canales y las formas de contar historias: "desde la transmisión oral hasta la palabra escrita y, más recientemente, los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías, que han transformado profundamente la manera de acceder a los relatos y compartirlos".

Sin embargo, ha subrayado que hay algo que permanece intacto a lo largo del tiempo: "la necesidad humana de imaginar, de crear y de contar historias".

Por su parte, el director de L'ETNO, Joan Seguí, ha señalado que 'El viatge de Fantasia', como otras exposiciones que hemos hecho y que haremos, "apunta siempre a la misma dirección: la de constatar la profundidad, riqueza y utilidad de aquello que fundamenta la cultura popular valenciana, entendiéndola mejor y también entendiendo mejor lo que somos y el mundo en el que vivimos".

Gemma Lluch ha desgranado la estructura de la muestra, que comienza planteando una pregunta a diferentes personas: qué es para ellas la fantasía. Para encontrar respuestas, el equipo también buscó en los libros y recurrió a la inteligencia artificial, obteniendo en todos los casos respuestas diferentes.

A partir de aquí, se decidió que fuera la propia 'Fantasía' quien contara su historia en primera persona. Lluch ha destacado, además, la "estrecha vinculación de la exposición con la identidad, el patrimonio y la trayectoria de L'ETNO". En este sentido, ha señalado que una de las primeras tareas del equipo fue explorar los fondos del museo, donde encontraron objetos fantásticos que han servido para construir el relato expositivo.

L'ETNO escribe "Fantasía con mayúscula en esta nueva propuesta, la cual conducirá a los visitantes a lo largo de las salas contando su propio relato en primera persona". En este recorrido, no estará sola, la acompañan la Sabiduría, los Ayudantes y la Fábrica, que marcan su destino. Así, en primer lugar, la muestra explica cómo en el inicio de su viaje, 'Fantasía' habitaba en la palabra, en muchos cuentos populares protagonizados por personajes imaginados y mundos mágicos.

A lo largo del camino, los Ayudantes cooperan manteniendo viva la esencia de los relatos orales gracias a los trabajos de recopilación que convirtieron los cuentos en clásicos. Tanto a nivel europeo con figuras como Giambattiste Basile, los hermanos Grimm o Perrault, como a nivel valenciano con Enric Valor. Además, los Ayudantes también fueron aquellos creadores de nuevas fantasías que nunca habían vivido en la oralidad, nuevos relatos que firmaron autores como Julio Verne o Barrie. Fantasía continuaba viva mientras tomaba una nueva forma escrita.

ZAPATOS DE CRISTAL

El recorrido lleva al visitante a la Fábrica, que hizo creer a la sociedad que los zapatos de Cenicienta siempre habían sido unos delicados zapatos de cristal y que las princesas eran salvadas por el príncipe azul y que, en definitiva, uniformizó las diversas versiones que existían en el mundo.

La exhibición se adentra también en el universo de la inteligencia artificial. La muestra dedica una de sus salas a reflexionar sobre el papel de la IA con 300 imágenes generadas con diferentes herramientas y relacionadas con diferentes temas tratados en la exposición.

Finalmente, la muestra reivindica que Fantasía continúa viva, múltiple y diversa en cada proyecto que nace en el territorio valenciano vinculado a las bibliotecas, escuelas o museos.

Para este proyecto, L'ETNO ha empleado su propia colección para materializar un concepto tan inmaterial. Objetos cotidianos como una cazuela, una hoz, una llave o una "pastera" se exponen para convertirse en otras formas irreales y fantásticas tal y como pasa con los relatos orales que se podrán escuchar en la sala.

Las dos piezas principales de la colección de L'ETNO que se exponen en la muestra son, en primer lugar, un orinal de cerámica de l'Alcora con el dibujo de Mickey Mouse y una escafandra completa que forma parte del Fondo Casa Insa - Carmen Ferrés de L'ETNO.

En la exposición también hay otras piezas destacables prestadas para la ocasión; una flauta de caña de la colección particular del cantante Dani Miquel y objetos que el narrador valenciano Llorenç Giménez utilizó a lo largo de los años para contar fábulas y leyendas, cedidos por su mujer, Anna García.

'El viatge de Fantasia' cuenta con la intervención de dos jóvenes artistas valencianos, Miguel Hache y Roseta FS. Miguel Hache reproduce en la exposición tres mundos diferentes para contextualizar y presentar a los acompañantes de Fantasía. Por su parte, Roseta Fuster interviene en la exposición con un gran mural que mostrará todas las oportunidades que los valencianos tienen para estar en contacto con la fantasía valenciana.

Asimismo, la iniciativa 'Espanta la por' del museo está presente en la muestra como un proyecto más que se desarrolla en el territorio valenciano con cuatro personajes que el artista Miguel Hache ha creado para la campaña de 2026: El Caro, l'Home del Sac, la Bubota y el dimoni.