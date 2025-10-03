El letrado Vicente Grima ingresa como Académico de Número en la real Academia Valenciana de Jurisprudencia

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado Vicente Grima ha ingresado este jueves, en un acto que ha tenido lugar en el Icav, como Académico de Número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación (RAVJL).

La ceremonia ha dado comienzo con la apertura oficial por parte del presidente de la RAVJL y decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano, quien ha dado la bienvenida a los asistentes.

Posteriormente, ha llamado a los padrinos designados, los académicos Juan Martín y Gonzalo López, para acompañar al Académico electo hasta el estrado. Vestido con toga, Grima ha accedido a la sala en medio de un solemne silencio, ocupando su lugar frente a la Mesa de Presidencia.

Tras ello, el secretario de la Academia, Vicente Domínguez, ha dado lectura al acuerdo del Pleno en el que se aprobó el nombramiento del jurista valenciano como Académico de Número. Acto seguido, el presidente ha procedido a la imposición de la medalla y a la entrega del diploma acreditativo, otorgándole la venia para pronunciar su discurso de ingreso.

Con el título 'Del derecho a una efectiva asistencia letrada de oficio', Grima ha centrado su intervención en la importancia del turno de oficio como pilar fundamental del Estado de Derecho. Ha querido subrayar que, entre las razones que le han llevado a elegir este objeto, se encuentra el hecho de que el beneficiario del turno de oficio son las personas más vulnerables frente al poder punitivo del estado.

En este sentido, el nuevo académico ha asegurado que "no hay juicio justo sin asistencia letrada" y ha recordado que "la condena ilegítima es la condena de un inocente. Por tanto, "si creemos en el estado de derecho, debemos esforzarnos para que ninguna persona sea condenada sin haber recibido una asistencia letrada efectiva", ha dicho.

Una vez finalizada su alocución, el nuevo Académico ha tomado asiento en el estrado, para integrarse oficialmente en la Corporación. A continuación, Soriano ha dado paso al Académico respondiente y Bibliotecario de la RAVLJ, Javier Boix, quien ha pronunciado la correspondiente laudatio, en la que ha destacado la sólida trayectoria profesional, académica y humana de Grima, así como su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales. "Su preocupación por el derecho, no solo de defensa, sino por los derechos en su sentido más amplio", ha finalizado el académico.