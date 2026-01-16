L'Horta Teatre repasa 50 años de vida con un libro lleno de anécdotas, fotografías, carteles y entrevistas

L'Horta Teatre repasa sus 50 años de historia con un libro lleno de anécdotas, fotografías, carteles y entrevistas - L'HORTA TEATRE

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todo empezó con un cartel que un grupo de jóvenes inconformistas colgó a principios de los años 70 en una pastelería de la pedanía valenciana de Castellar-l'Oliveral en el que se convocaba a cualquier persona interesada en hacer teatro. El objetivo inicial era muy sencillo: buscar recodos de libertad para expresarse en un clima de represión política.

Casi cinco décadas después, en 2023, los miembros fundadores de ese grupo de teatro amateur, profesionalizado después como compañía bajo el nombre de L'Horta Teatre, aparecen en una fotografía recogiendo, de manos de los Reyes de España, el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.

La historia que transcurre entre ambos momentos está plagada de hitos artísticos y anécdotas registrados a través de multitud de fotografías, carteles, recortes de periódico, documentos internos de trabajo y entrevistas que la editorial Bromera ha reunido en el libro 'L'Horta Teatre. Cinquanta anys (1974-2024)'.

Berta del Río, autora de los textos, se ha encargado de hilvanar la historia de la compañía con la colaboración de dos de los socios fundadores, Alfred Picó y Joan E. Tamarit, detalla la compañía.

El libro se presentó este pasado jueves en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) de València con la presencia de más de un centenar de profesionales del sector y representantes políticos e institucionales como el director general de Cultura de la Generalitat, Miquel Nadal; el presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), José Mª Lozano; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno, o la alcaldesa de Castellar-l'Oliveral, Sol Verdeguer.

Presentó el acto Francis López, directora del Teatre Auditori Municipal d'Aldaia (TAMA) y gestora cultural, con la participación de la autora del libro, Susanna Lliberós en representación de la editorial Bromera, Alfred Picó como asesor de la edición y representantes de la compañía.

El libro repasa la historia de L'Horta Teatre desde sus inicios, aunque se centra especialmente en sus últimos veinte años de historia. Este proyecto editorial da continuidad al libro que hace veinte años publicó también Bromera, con la autoría de Enrique Herreras, para dar cuenta de la primera etapa de la compañía.

"FARO DE ACTIVISMO CULTURAL"

"Hemos querido celebrar los 50 años de una iniciativa que, más que una compañía de teatro, ha sido un faro de activismo cultural en Valencia, defendiendo y promoviendo las artes escénicas como herramienta de transformación social --apuntan desde la editorial--. Desde las primeras producciones hasta las propuestas para el teatro infantil y escolar, L'Horta Teatre ha trabajado incansablemente para fortalecer la comunidad y fomentar una cultura inclusiva y participativa".

Según la autora del libro, es una especie de viaje colectivo que no solo habla de la compañía, sino de las distintas épocas y contextos del país durante medio siglo: "Esta historia se ha podido reconstruir gracias al esfuerzo de L'Horta Teatre por dejar huella y guardar toda la documentación posible de su trayectoria. Otra de las contribuciones importantes del libro es la recopilación de la memoria oral de sus fundadores a través de entrevistas".

"Con este acto hemos cerrado las actividades del 50 aniversario, pero no es un final, sino un punto y seguido. La compañía está viva, produciendo nuevos espectáculos y con muchas ganas de seguir trabajando", concluye Alfred Picó.