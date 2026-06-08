Liberan a 15 tortugas marinas en una playa de Dénia tras haber sido criadas en el Oceanogràfic de València - OCEANOGRÀFIC

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 15 tortugas marinas han sido liberadas este lunes en la playa Punta del Raset de Dénia (Alicante) tras haber sido criadas en el Oceanogràfic de València, dentro del proyecto de conservación Head Starting de la Fundación Oceanogràfic.

Los ejemplares proceden de tres de los cuatro nidos que puso la tortuga Diana el verano pasado en la playa de Marineta Cassiana, que pertenece a esta misma localidad. El resto de los neonatos permanecen todavía bajo cuidado en el Arca del Mar del Oceanogràfic y se soltarán al mar en las próximas semanas, ha detallado la entidad en un comunicado.

El evento de Dénia se ha celebrado coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos y ha reunido a representantes institucionales, entidades colaboradoras, voluntariado y ciudadanía vinculada a la protección de los nidos durante el verano.

Entre las tortugas que han entrado al mar, dos han sido apadrinadas por Agrado Cosmetic y, gracias a esta colaboración, una de ellas ha sido equipada con un emisor satelital que permitirá monitorizar sus desplazamientos y recopilar información científica sobre el comportamiento de la especie en el Mediterráneo.

Durante el acto, el director de Personas y Desarrollo Sostenible de Agrado Cosmetic, Francisco Collado, ha destacado la importancia de convertir el compromiso ambiental "en hechos" y ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, comunidad científica, empresas y sociedad civil.

"Los pequeños actos son los que construyen los grandes proyectos", ha señalado Collado, quien ha recordado que la compañía valenciana lleva tres años colaborando con el Oceanogràfic en iniciativas de conservación marina.

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Dénia, Sandra Gertrúdix, ha agradecido el trabajo del voluntariado y de todas las entidades implicadas en la conservación de la especie y ha destacado la importancia de "concienciar y educar a la ciudadanía para seguir teniendo la oportunidad de que las tortugas continúen llegando a nuestras playas".

En la jornada también ha participado Maribel Pérez, gerente de la Fundació Baleària; Héctor Villar, de Marina El Portet de Dénia; representantes de Cruz Roja, Eucrante, Guardacostas, Mundo Marino y un grupo del Centre Ocupacional de La Xara y del voluntariado que realizó labores de vigilancia y protección de los nidos durante el verano pasado.

COMIENZA LA TEMPORADA DE ANIDAMIENTO

Con el inicio de la temporada de anidamiento de tortugas marinas en las playas del Mediterráneo, la Fundación Oceanogràfic recuerda la importancia de actuar correctamente ante la presencia de un ejemplar en la costa o el hallazgo de un nido.

En caso de observar una tortuga marina saliendo del mar o detectarse rastros en la arena, se recomienda llamar inmediatamente al 112 y evitar acercarse al animal, tocarlo o iluminarlo con linternas o teléfonos móviles.

También es importante "mantener la distancia, reducir el ruido y no pisar el rastro dejado sobre la arena para facilitar el trabajo de los equipos de conservación", según han apuntado desde el Oceanogràfic.

Así, han resaltado que "la actuación ciudadana y la colaboración entre administraciones, personal científico y voluntariado es fundamental para garantizar el éxito de las campañas de protección y conservación de la tortuga boba en el litoral de la Comunitat Valenciana".