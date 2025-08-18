Libertad con medidas cautelares para un joven acusado de múltiples robos y estafas en Albatera (Alicante)

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio alicantino de Albatera a un joven de 24 años como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, dos de hurto y cinco de estafa. El arresto se produjo antes de que el sospechoso abandonara el país con destino a Marruecos, gracias a información recibida de manera anónima, que permitió acelerar la actuación policial. Fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

La investigación se inició en junio, tras recibir unas diligencias remitidas por la Policía Local de Albatera. En ellas se informaba de un incidente en un salón de juegos de la localidad, donde el gerente alertó a los agentes al detectar que un cliente realizaba numerosos reintegros de idéntica cuantía, 19 euros, a través del TPV del establecimiento.

Durante un cacheo superficial, los agentes localizaron en las suelas de las zapatillas de este varón dos tarjetas bancarias, de las que afirmó pertenecer a un amigo y cuyo código PIN decía desconocer. A partir de este hecho, el Área de Investigación del Puesto Principal de Dolores inició las pesquisas, que permitieron descubrir un patrón delictivo.

El sospechoso presuntamente accedía a vehículos para sustraer tarjetas bancarias, que después utilizaba para realizar reintegros de pequeñas cantidades en un salón de apuestas de Albatera, aprovechando que, por su importe, el terminal no solicitaba código PIN.

CINCO VÍCTIMAS

Los investigadores identificaron un total de cinco víctimas. En algunos casos, las víctimas ni siquiera habían advertido la sustracción, ya que el presunto autor accedía a los vehículos sin forzar ninguna parte del coche.

Asimismo, una de las tarjetas sustraídas pertenecía a la madre de un amigo del detenido y al parecer fue sustraída del interior de su vivienda en un descuido familiar, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

El sospechoso fue detenido en Albatera por una patrulla del Puesto Principal de Dolores. En el registro posterior, se le intervino una nueva tarjeta bancaria vinculada a otro posible perjudicado. La rápida actuación de los agentes permitió frustrar su intento de abandonar el territorio nacional y puso fin a una serie de hechos delictivos que afectaron a varias personas que tenían relación con esta localidad.