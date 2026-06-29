Libertad con medidas cautelares para el joven detenido por su impliación en el accidente de Benicàssim

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CASTELLÓ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón, que se encuentra en funciones de guardia, ha decretado este lunes, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, la libertad provisional con medidas cautelares del joven de 19 años detenido tras un accidente de tráfico que se saldó con cuatro víctimas mortales en la N-340 en Benicàssim durante la madrugada del pasado domingo.

Sehún ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, las medidas cautelares son comparecencias periódicas en sede judicial, prohibición de conducir vehículos a motor, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.

La magistrada ha tomado esta decisión a la vista de las circunstancias personales del detenido, como su edad, la carencia de antecedentes penales y su "arraigo personal y familiar", así como al considerar que no concurren los requisitos legales que fija el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar la prisión provisional, pues no aprecia "riesgo de fuga, de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva".

El detenido queda ahora investigado en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave, en concurso con un delito contra la seguridad vial.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron al joven que conducía uno de los tres vehículos implicados en el accidente que se saldó con cuatro víctimas mortales y seis personas heridas de distinta consideración. Según ha avanzado el periódico Mediterráneo, el detenido conducía un BMW en el que murieron dos de las cuatro víctimas.

Cuatro personas de las seis personas que resultaron heridas siguen hospitalizadas en dos centros sanitarios tras haber recibido el alta hospitalaria las otras dos. Todos ellos presentan pronóstico reservado, según fuentes sanitarias.

En el Hospital General de Castelló permanecen ingresados tres heridos: uno en la UCI y dos en planta. El paciente de Urgencias recibió el alta médica durante el domingo. En el Hospital de la Plana de Vila-real permanece ingresado en planta un solo herido, al recibir el alta médica el segundo lesionado también este domingo.

El siniestro se registró sobre las 2:20 horas en la N-340, a la altura del kilómetro 981 en Benicàssim, en sentido Castellón, frente a la Ermita de la Magdalena. En el accidente se vieron implicados tres vehículos, uno de ellos un taxi, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer), mientras que otras seis, todos hombres, resultaron heridos, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) Tres de ellos presentaban politraumatismos y los otros tres contusiones de diversa consideración.