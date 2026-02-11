Libertad con medidas cautelares para la pareja del agresor sexual confeso de Llíria detenida por intentar matarle

Archivo - Juzgados de Llíria (Valencia) - AYUNTAMIENTO LLÍRIA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una jueza de Llíria (Valencia) ha acordado la libertad con las medidas cautelares para la pareja del hombre que en mayo de 2024 confesó haber cometido agresiones sexuales a cinco víctimas de su entorno familiar durante décadas, después de que la mujer, de 46 años, llamara a la Guardia Civil para decir que había intentado matarle con pastillas.

Así lo ha acordado este miércoles la jueza de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia), que ha impuesto a la investigada las medidas alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.

La magistrada, que ha resuelto en funciones de guardia, ha considerado que no concurren los motivos para acordar la prisión provisional por no apreciar riesgo de fuga de la presunta autora de los hechos, según ha informado el TSJCV en un comunicado.

La mujer, que se ha acogido a su derecho a no declarar, queda investigada en una causa abierta por un delito de tentativa de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación, en función de la próxima recepción de los informes que determinen la cantidad y el tipo del fármaco que administró a la víctima, de 71 años, y sus efectos en el organismo del perjudicado.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron este martes a la mujer después de que asegurara a los agentes que había intentado matar a su pareja administrándoles pastillas, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

La Guardia Civil la detuvo después de que se personara en dependencias policiales donde confesó que había intentado matar a su pareja administrándole pastillas. Antes, se había arrepentido y había llamado a un médico para informar de que su marido se encontraba en mal estado, aunque no dijo el motivo.

Su pareja --que a la vez es su antiguo suegro-- evoluciona favorablemente, según las mismas fuentes. Según publica Las Provincias, la ahora detenida explicó a los agentes que lo había hecho porque el hombre le confesó que también había abusado sexualmente de un niño al que habían criado como un nieto.

El caso se remonta a mayor de 2024 cuando el hombre confesó en dependencias de la Guardia Civil de Llíria haber agredido sexualmente a cinco víctimas durante décadas, todas de su ámbito familiar y que serían su nieta, que además tiene diversidad funcional; su hermana; su cuñada; una amiga de la primera y una niña de ocho años, la única aún menor de edad e hija de unos amigos.

Se da la circunstancia de que ella misma figura como investigada por encubrimiento en la causa que afecta a su pareja tras ser denunciada por una de las víctimas. El hombre ingresó inicialmente en prisión pero quedó en libertad, también con cautelares, al entender la Audiencia que no se trata de hechos actuales --que el más reciente dataría de 2021--, que la instrucción estaba muy "al inicio", que los hechos denunciados eran "muy complejos", que se desconoce el detonante de las denuncias y quedaban muchas diligencias por practicar.