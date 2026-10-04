La Liga Nacional de Graffiti en València proclama a sus vencedores

La artista Mariadie se alza con el primer premio de la Liga Nacional de Graffiti en València - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Mariadie se ha alzado con el primer premio de la fase valenciana de la Liga Nacional de Graffiti gracias a una obra protagonizada por una mujer que se transforma en fuego.

El segundo premio ha sido para Rudi, por una propuesta en la que las letras adquieren un especial protagonismo, mientras que el tercer puesto ha sido compartido por Konestilo, con una representación de una fallera, y Danklabra, por su composición de un hombre con una marioneta y una lágrima.

La Liga Nacional de Graffiti ha convertido este fin de semana el barrio valenciano de Monteolivete en "un gran espacio cultural al aire libre con la celebración de la fase valenciana de esta competición de arte urbano", destaca el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

La iniciativa ha reunido a diez artistas participantes, junto a otros creadores locales, que han intervenido en directo diferentes espacios ante la mirada de vecinos y visitantes. El resultado es una nueva muestra de cómo el arte urbano puede integrarse en el espacio público y contribuir a generar nuevos puntos de interés cultural en los barrios de Valencia.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha sido el encargado de entregar los premios junto al director general de Participación y Acción Vecinal, Julio Aguado.

Durante el acto, el edil ha remarcado el papel que desempeña el arte urbano dentro de las políticas culturales de la ciudad y su capacidad para poner en valor los barrios, mejorar los espacios urbanos y favorecer su regeneración a través de la cultura.

"El arte urbano nos permite acercar la cultura a todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, transformar nuestros barrios. Un muro puede dejar de ser simplemente un elemento del paisaje urbano para convertirse en una obra de arte, en un punto de encuentro y en un nuevo atractivo para vecinos y visitantes", ha señalado Moreno.

El concejal de Cultura ha destacado que la cultura no debe circunscribirse exclusivamente a museos, salas de exposiciones o equipamientos culturales, sino que también debe ocupar las calles y formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.

En este sentido, ha subrayado que iniciativas como la Liga Nacional de Graffiti contribuyen a democratizar el acceso a la cultura, dando visibilidad a artistas urbanos y permitiendo que los vecinos puedan conocer de primera mano el proceso creativo de unas obras que nacen y se desarrollan en el propio espacio público.

Durante la celebración de la fase valenciana, Monteolivete se ha convertido en un punto de encuentro entre artistas, vecinos y aficionados al arte urbano. Los trabajos realizados en directo han permitido contemplar diferentes estilos, técnicas y formas de expresión, configurando una exposición abierta y accesible para todos. La iniciativa refuerza, además, la apuesta municipal por impulsar la cultura como elemento dinamizador de los barrios y por generar nuevos espacios de participación y convivencia a través de propuestas culturales vinculadas al entorno urbano.

CREATIVIDAD SALE DE ESPACIOS TRADICIONALES

"Queremos que nuestros barrios sean también espacios de cultura. Que la creatividad salga de los espacios tradicionales y pueda encontrarse con los ciudadanos en sus propias calles", ha afirmado Moreno.

La fase valenciana de la Liga Nacional de Graffiti deja así en Monteolivete el resultado de varios días de creación artística y una muestra de la capacidad del arte urbano para transformar el paisaje, poner en valor los barrios y acercar la cultura a la ciudadanía. La victoria de Mariadie pone el broche a una iniciativa que ha convertido durante este fin de semana una parte de Monteolivete en un museo al aire libre, con el trabajo de artistas que han llevado el arte directamente a la calle.