Las líneas de Cercanías C-1, C-2 y C-6 incrementarán un 30% su capacidad gracias a la modernización de la flota

Tren de Cercanías - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la operadora pública Renfe, incrementará la capacidad de las líneas electrificadas del núcleo de Cercanías de Valencia (C-1, C-2 y C-6) en un 30 por ciento gracias a la sustitución de la flota que opera actualmente estos servicios por trenes "más modernos y de mayor capacidad".

La flota que se incorporará a esta red de Cercanías está compuesta de 41 unidades de trenes Civia serie 465, que sustituirán progresivamente los 34 trenes de la Serie 447 y los siete trenes de la serie 464 que operan estas tres líneas en la actualidad, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Los vehículos Civia S465 son "los más modernos que tiene Renfe para servicios de Cercanías" y cuentan con una capacidad significativamente superior: cada unidad está formada por cinco coches frente a los tres coches de la S447.

La incorporación de estos 41 trenes a los Cercanías de València se llevará a cabo una vez finalizada la puesta a cero de los coches, que se centra fundamentalmente en mejorar el confort y los equipamientos relacionados con el viajero.

El Ministerio prevé que, al cierre de este año, Cercanías València disponga ya de 22 nuevos vehículos, a los que se irán incorporando de forma gradual otros 19 trenes más a lo largo de 2027.

MÁS PLAZAS Y MENOR EDAD MEDIA DE LA FLOTA

Las nuevas composiciones reforzarán los servicios de las líneas C-1 València-Gandia, C-2 València-Xàtiva-Moixent y C-6 ValènciaCastelló, donde se registrará un "importante incremento de plazas diarias". La modernización de la flota de trenes, han resaltado desde Transportes, aportará "importantes beneficios en términos de fiabilidad, capacidad, confort y accesibilidad".

Además, han incidido en que esta sustitución de vehículos supondrá también una "importante disminución" en la edad media de la flota de Cercanías de Valencia así como la ya mencionada ampliación de la capacidad para viajeros.

La actual Serie 447, de la que ahora mismo hay 34 unidades, comenzó a operar a principios de los años noventa con una capacidad de 549 plazas sumando las sentadas y las de pie. En cuanto a los siete trenes de la Serie 464, pertenecen a la familia de los Civia y están compuestos por dos coches con cabina, un remolque de piso bajo y otro de piso alto, con una capacidad de 600 plazas.

Por su parte, los trenes Civia de la Serie 465, desarrollados para dar respuesta al aumento de la demanda en las grandes áreas metropolitanas y a la necesidad de renovación del parque móvil, destacan por su "modularidad, accesibilidad y capacidad".

Estas unidades, que comenzaron a circular entre 2003 y 2012, apuntan desde el Ministerio, incorporan coches de piso bajo a nivel del andén que facilitan el acceso a las personas con movilidad reducida y pueden alcanzar capacidades de 748 plazas.

Con este rejuvenecimiento de la edad media del parque de trenes, Transportes resalta que Renfe "reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios de Cercanías y con una movilidad cada vez más sostenible, accesible y eficiente para las personas viajeras".