El litoral de Alicante registra tormentas muy fuertes con rachas de viento durante esta tarde

Túneles cortados por previsión por posibles inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, a 3 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte en redes sociales que la adversidad meteorológica "no ha finalizado", al tiempo que explica que durante la tarde de este viernes se están registrando tormentas en todo el litoral de Alicante que están teniendo intensidad "muy fuerte, con rachas fuertes de viento" en las zonas de tormenta.

Además, en Valencia se están registrando chubascos en la mitad sur de la provincia, con menos actividad eléctrica que en Alicante, pero también con intensidad fuerte de forma local.

El mapa con los rayos registrados en las últimas seis horas muestra cómo la actividad de las tormentas ha estado en el litoral de la provincia de Alicante y zonas de sierra de la Marina Alta, según Aemet.