El litoral de la Comunitat Valenciana vive otra noche tórrida con mínimas de hasta 26,7 ºC en Sollana

Archivo - Varias personas sentadas en un banco, a 10 de agosto de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El litoral de la Comunitat Valenciana ha registrado durante la pasada madrugada otra noche tórrida con mínimas que no han bajado de los 25 grados y con hsta 26,7 ºC en el Tancat de Mília en Sollana (Valencia), según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, los valores nocturnos más elevados se han medido en el Tancat de Mília de Sollana (26,7 ºC), el aeropuerto de Alicante-Elche (26,3 ºC), Miramar con 26,3 ºC (Valencia), la ciudad de València (26,1 ºC), Castelló de la Plana (25,5 ºC), Alicante (25,3 ºC), Oliva (Valencia) con 25,3 ºC, Torreblanca (25,3 ºC) en Castellón, el aeropuerto de València (25,2 ºC) y Benidorm (24,8 ºC), en Alicante.

A estos registros se ha sumado una humedad relativa muy alta, que se ha situado entre el 80 y el 90 % durante gran parte de la madrugada en la franja litoral y que en la ciudad de València no ha bajado del 85 %.

Desde la Aemet han señalado que la combinación de temperaturas elevadas, alta humedad y viento flojo ha acentuado la sensación de bochorno y ha reducido el confort térmico en la zona.