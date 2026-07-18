El litoral de la Comunitat Valenciana vive otra noche tórrida con temperaturas mínimas que rozan los 27º

Archivo - Varias personas montadas en bicis, a 10 de agosto de 2022, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El litoral de la Comunitat Valenciana ha vivido de forma "casi generalizada" otra noche tórrida, tanto en observatorios urbanos como rurales y desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada, con temperaturas mínimas que en algunos casos han rozado los 27 grados.

Ha sido el caso de València (26,9º), Orihuela (26,8º), el observatorio del Tancat de Mília (26,7º), Castelló de la Plana (26,4º), el aeropuerto de València (26,4º), Miramar (26,3º), Pego (26,3º), Sagunt (26,3º) y Oliva (26,1º), según ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales.

El ranking lo continúan Alicante (25,7º), Torreblanca (25,7º), Vinaròs (25,7º), Benidorm (25,5º), Novelda (25,2º), el aeropuerto de Alicante-Elche (24,4º), Xàtiva (24,2º), Xàbia (24,1º), Rojales (24,1º), Polinyà de Xúquer (23,7º), Carcaixent (23,6º), Elche (23,5º) y Ontinyent (23,1º).

Además, la humedad ha sido muy alta durante toda la noche, próxima al 90 por ciento, el viento ha soplado flojo y el cielo ha estado por momento cubierto de nubes bajas. Todos estos elementos combinados, apunta Aemet, acentúan la sensación de calor y bochorno nocturno.

De hecho, hasta el 18 de julio València ha vivido siete noches tórridas y 40 tropicales, Castelló de la Plana seis tórridas y 36 tropicales y Alicante cinco tórridas y 40 tropicales.

SITUACIÓN SIMILAR A LOS DÍAS ANTERIORES

De cara a este sábado, Aemet señala que la Comunitat Valenciana sigue con un panorama meteorológico "similar a los días anteriores": temperaturas máximas que pueden superar los 36º en zonas del interior de València y Alicante y de 31 a 34º en todo el litoral, pero con sensación de bochorno por la combinación de calor y humedad.

También se pueden formar tormentas en el interior de la provincia de Valencia, que pueden dejar rachas muy fuertes de viento, por lo que se ha activado el aviso amarillo. Estas tormentas que se forman en el interior llegan al litoral "muy desactivadas", precisa Aemet.