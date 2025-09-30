Archivo - Dos personas se refugian de la lluvia con paraguas - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Valencia y Alicante permanecen este martes en alerta naranja por lluvias, según ha establecido el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

Por su parte, el litoral sur de Castellón y toda la provincia de Valencia y Alicante están esta jornada en alerta amarilla, así como el litoral sur de Castellón e interior de Valencia.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para hoy se esperan chubascos acompañados de tormenta la primera mitad del día que serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante.

Además, las temperaturas mínimas bajarán en el tercio norte de la autonomía y no habrá cambios en el resto; mientras que las máximas subirán en la mitad norte y bajarán o no habrá modificaciones en la mitad sur.