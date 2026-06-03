Little Big, banda seleccionada por Rusia para Eurovision 2020, actuará en octubre en el Roig Arena

Little Big - ROIG ARENA

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Little Big, banda que fue seleccionada para representar a Rusia en Eurovision 2020, que no se llegó a celebrar por la pandemia, llevará su sonido punk, pop y rave contemporáneo a la sala Auditorio Roig Arena de València el viernes 9 de octubre.

Formada en San Petersburgo en 2013 y actualmente afincada en Los Ángeles, Little Big se ha convertido en un fenómeno global gracias a su inconfundible estilo, que combina música electrónica, sonido punk y un marcado sentido de la sátira, destacan desde el recinto multiusos.

Su propuesta, cargada de humor irreverente y estética excéntrica, les ha llevado a conquistar a millones de seguidores en todo el mundo. Su popularidad internacional creció de forma exponencial con el lanzamiento de temas como 'Skibidi', que en 2018 se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales. A este éxito se suman canciones caracterizadas por ritmos pegadizos.

En 2020, la banda fue seleccionada para representar a Rusia en el Festival de Eurovisión con el tema 'Uno', cuyo videoclip fue todo un éxito. Sin embargo, no llegó a participar en el certamen debido a su cancelación a raíz de la pandemia.

Las entradas para el concierto de Little Big en València ya están a la venta en la web del Roig Arena.