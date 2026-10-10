Little Big despliega su sonido irreverente en la Sala Auditorio Roig Arena

Little Big - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda rusa Little Big ofreció anoche un concierto en la Sala Auditorio Roig Arena que congregó a cerca de 1.000 personas. Conocida por su particular combinación de rave, electrónica, punk y humor absurdo, la formación ha trasladado al escenario su característica puesta en escena, marcada por una estética provocadora y desenfadada, según ha informado la organización en un comunicado.

Formada actualmente por Ilich Prusikin y Sonya Tayurskaya, Little Big se ha convertido en un fenómeno internacional gracias tanto a su música como al componente visual y humorístico de sus videoclips y actuaciones.

Durante el concierto no ha faltado 'Skibidi', el tema con el que la banda dio el salto internacional en 2018. La canción se convirtió en un fenómeno viral gracias a su videoclip y dio lugar al denominado Skibidi Challenge, un reto que invitaba a reproducir el peculiar baile protagonizado por el grupo.

Otro de los momentos destacados de la noche ha llegado de la mano de 'UNO', canción con la que Little Big iba a representar a Rusia en el Festival de Eurovisión 2020, edición que finalmente fue cancelada debido a la pandemia.

El repertorio ha incluido además otros temas representativos de la trayectoria de la formación como 'Hypnodancer', 'Tacos' y 'Go Bananas', completando una noche marcada por los ritmos electrónicos, el baile y el particular sentido del humor que caracteriza a Little Big.