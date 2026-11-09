Llanes cree que las reivindicaciones de la huelga general son "razonables y respetables" y no la ve "electoralista"

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, se reúne con los sindicatos UGT PV y CCOO PV - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha considerado que las reivindicaciones de la convocatoria de huelga general de este 11 de noviembre son "razonables y respetables" y por ello ha rechazado que sea una cita "electoralista", como aseguran desde la patronal y partidos como el PP.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras reunirse este lunes en Delegación de Gobierno con los representantes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), los sindicatos UGT PV y CCOO PV y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo ello, con el objetivo de "preparar suficientemente bien el día".

Llanes ha valorado que los encuentros han "transcurrido muy bien", con una actitud "prácticamente colaboradora por parte de todas las entidades implicadas, con el mismo ánimo de prever que no se produzca ningún problema que enturbie el normal desarrollo de una jornada de huelga, donde una parte de la población va a optar por ejercer su derecho a la huelga y otra parte optará por su derecho al trabajo".

Sobre el hecho de que el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, haya aludido a supuestas "zonas calientes" más problemáticas el 11N, el delegado ha apuntado que es "lo habitual en una jornada de huelga" y ha matizado que, "más que puntos calientes, son puntos donde se desarrolla la actividad informativa y donde se tiene una prevención". "No se consideran puntos calientes como posibles puntos de conflicto, sino que lo que se pretende es vigilar y prevenir cualquier tipo de problemas en uno u otro sentido", ha replicado.

Y sobre que la patronal califique de "electoralista" la huelga, Llanes ha manifestado que no tiene por qué compartir "el punto de vista de los empresarios" y ha argumentado que el Gobierno debe "asumir que hay una parte de la sociedad, en este caso representada en los sindicatos, que quiere ejercer su derecho a la huelga por una serie de reivindicaciones que son muy respetables".