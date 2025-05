Llanos (Vox), tras los recortes a la AVL: "Queremos estrangularla hasta su desaparición"

PP y Vox pactan un recorte de más de 750.000 euros para la actividad de la entidad vía enmiendas, sin afectar a sus gastos de personal

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha asegurado este jueves que su formación quiere "estrangular hasta la desaparición a la Acadèmia Valenciana de la Llengua", algo que, según ha dicho en declaraciones a los medios, "no es nuevo, lo hemos contado y lo hemos sostenido desde el primer momento porque nos parece que es el caballo de Troya".

Así lo ha dicho en la última jornada de debate de la aprobación de las enmiendas acordadas con el PP en Les Corts que, en el caso de la AVL, recortan en más de 750.000 euros las partidas a sus actividades recogidas en el presupuesto de la institución estatutaria normativa del valenciano para destinarlos a jornadas sobre "el Reino de Valencia" o a Lo Rat Penat, entre otras.

"La Acadèmia Valenciana de la Llengua catalana supone una imposición de una lengua que no es nuestra, que no es el valenciano que todos conocemos, que es el que sigue la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana; por tanto nosotros no atacamos el valenciano, atacamos una lengua foránea que se nos ha impuesto a los valencianos", ha dicho a los periodistas en los pasillos de la cámara autonómica.

Ahora bien, Llanos ha reconocido que, "siendo un órgano estatutario blindado por el PP en 1996 y en 2007", Vox no puede lograr la desaparición del AVL: "No podemos eliminar ese organismo público, pero sí podemos reducir en todo lo posible dentro de la ley, dentro del marco legislativo, el dinero con el que cuenta y destinarlo a las instituciones, editoriales, asociaciones, fundaciones que sí defienden la lengua valenciana".

Preguntado por dónde irá el dinero recortado a la AVL, ha destacado que parte irá para Lo Rat Penat como "organización histórica en defensa de nuestra identidad propia, nuestra lengua valenciana y nuestra tradición y cultura", así como a la RACV y a "editoriales que fomentan el valenciano, el idioma valenciano, el nuestro".

Por contra, ha criticado la "ausencia total de transparencia" con los que según él gestionaba la Acadèmia sus fondos, "cediendo incluso su soberanía lingüística al Instituto de Estudis Catalans". "Eso desde luego no lo podíamos permitir, lo que hay que fomentar es el valenciano", ha reiterado.

DEL "REINO DE VALENCIA" A LA SEDE DE LO RAT PENAT

En concreto, una de las enmiendas acordadas por PP y Vox recorta en 480.000 euros varias líneas de la AVL (investigación, normalización lingüística, mobiliario, Premis Carme Miquel o fomento del valenciano en medios de comunicación) para destinarlas a unas "jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana", con los ayuntamientos de Oropesa del Mar, Xirivella, Sant Vicent del Raspeig, Elche, Albal, Orihuela y Burriana como beneficiarios.

Otra enmienda recorta 200.000 euros a la AVL para destinarlos a la rehabilitación de la sede de Lo Rat Penat. Y una enmienda reduce 89.000 euros sus fondos para repartirlos entre unas "jornadas sobre el Reino de Valencia" en la Universidad CEU-Cardenal Herrera (67.000 euros), la Federación de Corales de la Comunitat y la Asociación de Estudios del Canto Valenciano (6.000 euros cada una).

En cambio, no ha salido adelante la enmienda registrada por Vox para recortar en 400.000 euros los gastos de personal de la AVL, que los responsables de la Acadèmia advirtieron que podría incurrir en ilegalidad. Vox también retiró su enmienda para que la AVL tuviera que recibir la autorización del Consell para realizar cualquier cambio en sus partidas presupuestarias.

El proyecto de presupuestos ya contemplaba un recorte de más de 997.000 euros (-25,08%) en los fondos de la AVL para 2025, lo que sumado a estas enmiendas lo elevarían a 1,75 millones. Es casi la mitad del presupuesto total de 3,9 millones que tenía en 2024.

VOX GARANTIZA SU APOYO A LOS PRESUPUESTOS

Como balance del proceso de enmiendas, el síndic de Vox ha afirmado que están "muy contentos" de los acuerdos alcanzados con el PP, por lo que ha garantizado que en el pleno del próximo jueves votarán a favor de los presupuestos. "Con Vox en el gobierno esos presupuestos hubieran sido aún mejores, pero los que van a salir tienen sello de Vox y gracias a Vox van a salir", ha aseverado, y ha resaltado las declaraciones realizadas por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en marzo sobre "cuestiones ideológicas importantes para Vox" cuando anunció el acuerdo presupuestario.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha enmarcado la posición de Vox sobre la AVL en "el criterio que cada uno pueda tener" y ha destacado la retirada de la enmienda que "afectaba directamente a su presupuesto económico". "En una negociación y en un intento de consensuar siempre hay que abrir la puerta a diferentes puntos de vista", se ha limitado a declarar al ser preguntada por estos recortes.

Ahora bien, ha remarcado que "respeta" la opinión de la presidenta de la AVL, Verónica Cantó, que advirtió que las enmiendas supondrían la "muerte" de la institución e "ilegalidades". Sobre el informe que remitió la institución a Les Corts aludiendo a posibles vulneraciones del ordenamiento jurídico en las enmiendas de Vox, ha asegurado que el PP no será "sospechoso de incumplir sentencias o requerimientos judiciales".

EL PP ENTIENDE QUE "PONGAN EL GRITO EN EL CIELO"

La 'popular' ha afirmado que comprende que haya entidades que pongan "el grito en el cielo" porque "hasta la fecha estaban más bien cuidadas o mimadas y ahora no tanto". "Pero la realidad es que, con los datos en la mano, lo que se consiguió es revertir el uso de nuestra lengua", ha añadido en alusión al anterior gobierno del Botànic.

Dicho esto, ha sostenido que Lo Rat Penat y la RACV estaban "de alguna manera vetadas" en las cuentas del Botànic y ahora "todo el mundo entiende que el Consell del cambio ha venido para cambiar las cosas y cumplir con su programa electoral", en alusión a la defensa de "las señas de identidad". Y en general ha asegurado que se han "reajustado" los presupuestos para centrar los esfuerzos en la reconstrucción tras la dana, ante la "falta de ingresos" del Gobierno.

"ATAQUE" Y "LESIVAS"

Entre los grupos de izquierda, el diputado del PSPV Jose Chulvi ha denunciado que las enmiendas del PP y Vox son un "ataque a la lengua" y dejan "prácticamente a cero" a la AVL, "sin margen para ejercer sus funciones".

Y Nathalie Torres (Compromís) ha considerado "gravemente lesivas" las enmiendas con las que "se cargan" el presupuesto de la AVL, con las que PP y Vox "demuestran el odio que sienten por el valenciano" pese a que hayan "intentado disimular un poco".