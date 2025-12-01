Llega a la Filmoteca Valenciana el ciclo 'Básicos del cine portugués' con nueve títulos fundamentales

Cine portugués en la Filmoteca - GVA

La Filmoteca Valenciana presenta el ciclo 'Básicos del cine portugués', compuesto por nueve largometrajes fundamentales en la historia del cine portugués, rodados en su mayoría en la segunda mitad del siglo XX, entre 1947 y 1992, y en el que figuran algunos de los grandes directores portugueses, como Manoel de Oliveira, Pedro Costa o Paulo Rocha.

Este ciclo itinerante está organizado por la Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema y se proyectará también en las filmotecas de Andalucía, Cantabria, Navarra y Albacete. Además, el ciclo cuenta con la colaboración de la Filmoteca Española, que participó en la subtitulación al español de algunas películas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los largometrajes se proyectarán en nuevas copias digitalizadas por la Cinemateca Portuguesa, producidas en el marco del Plan de Digitalización del Cine Portugués. Este ciclo refuerza el diálogo entre archivos y la circulación internacional del patrimonio cinematográfico portugués, y promueve el encuentro entre diferentes públicos y el redescubrimiento de un cine que refleja la historia y el imaginario colectivo del país.

El ciclo se inicia el martes 2 de diciembre, a las 18.00 horas, con la proyección de 'Fado, historia d'uma cantadeira' (1947), de Perdigão Queiroga, un melodrama musical centrado en la figura mítica de la cantante Amália Rodrigues que revela el Lisboa de la posguerra. Ana María es una joven modesta que ama a Júlio, su guitarrista. Pero cuando se convierte en una cantante famosa, Júlio se siente abandonado por ella y decide ir a las colonias africanas. La película podrá volver a verse el miércoles 3 de diciembre, a las 20.00 horas.

El jueves 4 de diciembre, a las 18.00 horas, y el viernes 5, a las 20.00 horas, se proyecta 'Mudar de vida' (1966), de Paulo Rocha. La película narra la historia de Adelino, que vuelve al pueblo pesquero donde nació tras un tiempo en el ejército combatiendo en Angola. Cuando llega, descubre que su novia, cansada de esperarle, se ha casado con su hermano Raimundo.

Por su parte, el martes 9 de diciembre, a las 18.00 horas, y el miércoles 10, a las 20.15 horas, se proyecta 'Máscaras' (1976), de Noémia Delgado, un documental que muestra los preparativos y el desarrollo de los rituales llevados a cabo en la región de Trás-os-Montes, en el norte de Portugal, como celebración del ciclo de invierno, una serie de fiestas que abarcan desde Navidad hasta el Miércoles de Ceniza.

El jueves 11 de diciembre, a las 18.00 horas, y el viernes 12, a las 20.00 horas, se proyecta 'As Armas e o Povo' (1975), del Colectivo de Trabalhadores da Actividade Cinematográfica. La película más famosa de la revolución portuguesa es un documental de creación colectiva rodado en la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 1974, en el que se recogen las principales manifestaciones masivas por la democracia, la liberación de presos políticos y la resistencia popular a la dictadura de Salazar.

Además, el martes 16 de diciembre, a las 18.00 horas, y el miércoles 17, a las 20.15 horas, se proyecta 'Acto dos Feitos da Guiné' (1980), de Fernando Matos Silva, un documental de carácter experimental que cuestiona el proceso de colonización de la Guinea Portuguesa y en el que se entrelazan imágenes filmadas de la guerra colonial en Guinea-Bissau en 1970 y de los suburbios de Lisboa durante la revolución de 1975.

Asimismo, el martes 16 de diciembre, a las 20.00 horas, y el viernes 19, a las 18.00 horas, se proyecta 'Silvestre' (1981), de Joao César Monteiro, adaptación teatralizada de dos cuentos populares portugueses de la Edad Media que supuso el debut de Maria de Medeiros.

El domingo 21 de diciembre, a las 20.00 horas, y el martes 23, a las 20.00 horas, se proyecta 'Xavier' (1992), de Manuel Mozos, una historia de amor y abandono en la calle que tiene como protagonista a un joven que intenta darle un sentido a su vida de regreso a Lisboa tras el servicio militar.

El viernes 26 de diciembre a las 20.00 horas, y el sábado 3 de enero, a las 20.00 horas, se proyecta 'La sangre' (1989), de Pedro Costa, sobre dos hermanos de 10 y 17 años, que se desenvuelven muy bien juntos durante las inexplicadas ausencias de su padre. El día que aparentemente desaparece para siempre, no tienen ningún problema en seguir como antes. Sin embargo, un día, unos criminales que habían tenido negocios con el padre intentan sacarle información a la fuerza.

El ciclo concluye en enero con 'Francisca' (1981), de Manoel de Oliveira, una historia de amor basada en la novela 'Fanny Owen' (1979), de Agustina Bessa-Luís. La película narra la desventurada pasión del escritor romántico Camilo Castelo Branco por Fanny Owen, 'Francisca', una muchacha de origen inglés que a su vez está enamorada de un compañero, amigo y rival del escritor, José Augusto.