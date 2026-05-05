La llegada de turistas internacionales a la Comunitat aumenta un 8,9% en marzo con 1.187,86 millones de gasto

Archivo - Una pareja en bañador se besa en la playa de Poniente, a 11 de marzo de 2023, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). Durante este fin de semana, la provincia de Alicante experimenta una subida de temperaturas de entre 8 y 10 grado - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana recibió un total de 932.199 turistas internacionales durante el mes de marzo, lo que supone un aumento del 8,89% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.187,86 millones, un 6,7% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 151 euros en marzo, un 12,69% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,42 día en la Comunitat. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.274 euros, un 2,02% más que en marzo del año anterior.

En lo que va de año hasta marzo, 2.251.285 turistas han visitado la Comunitat Valenciana (+5,88%) y han dejado un gasto en la región de 2.871,94 millones de euros (+4,73%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 22,94% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (19,06%) y Andalucía (17,15%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de llegada de turistas internacionales

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