La llegada de turistas internacionales a Comunitat crece un 13,4% en noviembre con un gasto de 926,04 millones

Archivo - Turistas con la isla de Benidorm al fondo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana recibió un total de 771.300 turistas internacionales durante el mes de noviembre, lo que supone un aumento del 13,41% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 926,04 millones, un 8,9% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 126 euros en noviembre, un 3,8% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 9,56 día en Comunitat Valenciana. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.201 euros, un 3,95% más que en noviembre del año anterior.

En lo que va de año hasta noviembre, 11.718.165 turistas han visitado Comunitat Valenciana (+4,18%) y han dejado un gasto en la región de 15.122,34 millones de euros (+5,93%).

Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 25,25% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (22,01%) y Andalucía (14,27%).