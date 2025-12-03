La llegada de turistas internacionales a la Comunitat se reduce un 1% en octubre con 1.319,38 millones de gasto

Archivo - Una calle de Benidorm, Alicante, próxima al paseo marítimo, llena de turistas paseando y en las terrazas, durante las vacaiones de Semana Santa. - Lars Ter Meulen - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana recibió un total de 1.122.459 turistas internacionales durante el mes de octubre, lo que supone un descenso del -1,03% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.319,38 millones, un 1,9% menos, pese a la subida de viajeros, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el segundo mejor en cuanto a gasto en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 147 euros en octubre, un 11,89% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,01 día en la Comunitat Valenciana. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.175 euros, un 0,87% más que en octubre del año anterior.

En lo que va de año hasta octubre, 10.946.865 turistas han visitado la Comunitat (+3,59%) y han dejado un gasto en la región de 14.196,3 millones de euros (+5,74%).

Por comunidades, la región más visitada fue Cataluña con el 21,41% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Baleares (17,00%) y Andalucía (15,39%).

