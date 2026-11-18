El Llibre dels fets de Jaume I protagonitza una jornada de lectura i música medieval a la Universitat de València - UV

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Històrica de la Universitat de València (UV) abre sus puertas el 20 de noviembre a la lectura del 'Llibre dels fets' de Jaume I con una lectura continuada, música medieval y la exposición de una edición de 1515.

Más de un centenar de personas participarán en esta jornada conmemorativa del Dia del Llibre Valencià, que este año rinde homenaje a Jaume I en el 750 aniversario de su muerte, según ha explicado la institución académica en un comunicado.

Por octavo año consecutivo, la Biblioteca organiza una lectura continuada en torno a la crónica del monarca, coincidiendo con la conmemoración de los 750 años de su muerte.

Las actividades, de acceso libre y gratuito, tendrán lugar de 10.30 a 19.30 horas, en la Sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Histórica, situada en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

La lectura comenzará a las 11 horas con una lectura a cargo del rector, Juan Luis Gandía, a la que seguirá la intervención de la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés. A lo largo del día participarán también representantes de la comunidad universitaria y de la sociedad civil valenciana.