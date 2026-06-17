Llíria iniciará la tercera campaña de exhumaciones para "dignificar" la memoria de víctimas del franquismo - AYUNTAMIENTO LLÍRIA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llíria ha formalizado un nuevo convenio de colaboración con la Diputació de Valencia para iniciar los trabajos de la tercera campaña de exhumación de fosas comunes en el cementerio del municipio de Camp de Túria, que ha manifestado su "compromiso con la memoria democrática y la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil".

Así lo ha explicado el consistorio en un comunicado, en el que h señalado que para coordinar esta nueva fase, el alcalde, Paco Gorrea, y la concejala de Memoria Democrática, Consol Morató, han mantenido una reunión de trabajo con Sergio García, presidente de la Agrupación de Familiares Víctimas del Franquismo en Fosas Comunes 'Cementerio de Llíria'.

El encuentro ha servido para evaluar las dos campañas anteriores, la primera ejecutada directamente por el Ayuntamiento y la segunda gestionada por la propia asociación, y planificar el futuro de los restos localizados de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, de manera que "se garanticen que cada paso se dé de la mano de las familias", ha apuntado el consistorio en un comunicado.

Gorrea, por su parte, ha destacado que la prioridad "absoluta" del consistorio es "dar respuesta al derecho legítimo de las familias a recuperar a sus seres queridos, bajo la firme convicción de que la memoria y la justicia son pilares fundamentales de nuestra convivencia democrática".

GARANTÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN

Esta tercera campaña, cuyo proceso de licitación corre a cargo de la Diputació, cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, tras la concesión de una subvención directa. Sin embargo, los pliegos contemplan "exclusivamente" la contratación de las tareas arqueológicas de excavación sobre el terreno.

Ante esta "limitación presupuestaria", el primer edil ha remarcado el compromiso municipal para ir "más allá de los trabajos de campo". "La Diputación solo financia la excavación, pero desde el Ayuntamiento ya estamos planificando el diseño y la asunción de las fases posteriores de investigación histórica, antropológica e identificación. No podemos dejar el proceso a medias; hay que garantizar que se realicen los estudios necesarios", ha explicado.

Por su parte, la concejala de Memoria Democrática ha insistido en la necesidad de un proceso científico "riguroso" y "completo". "La excavación es solo el primer paso. El verdadero acto de justicia llega cuando logramos identificar y devolver la identidad a las víctimas", ha sostenido.

"Por ello, desde la concejalía coordinaremos estrechamente con la asociación todos los trabajos de investigación antropológica que quedan fuera de este contrato, cumpliendo estrictamente con la ley y respetando siempre la voluntad de las familias de cara al futuro destino de los restos", ha añadido Morató.

LLAMAMIENTO A LOS FAMILIARES

El Ayuntamiento y la Asociación de Familiares realizan un llamamiento público a todas aquellas personas que sospechen que sus allegados puedan estar enterrados en las fosas del municipio.

Asimismo, han solicitado a los familiares que aún no hayan aportado sus muestras de ADN en las campañas anteriores que se pongan en contacto con el consistorio o con la propia agrupación para programar la recogida de muestras genéticas, un "paso crucial para lograr la identificación de las víctimas".