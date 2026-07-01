Llíria (Valencia) conmemora el 700 aniversario del Monasterio de San Miguel con un ciclo de conciertos en julio

Grupo Juglar - NIKA PROKOPENKA/REMITIDA AYUNTAMIENTO LLIRIA

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llíria (Valencia) ha organizado una programación especial de un ciclo de conciertos con motivo del 700 aniversario del Monasterio de San Miguel, una efeméride que pone en valor uno de los "enclaves patrimoniales y espirituales más emblemáticos" del municipio.

La iniciativa ofrecerá durante el mes de julio tres conciertos de diferentes géneros musicales que tendrán como escenario la explanada del Monasterio de San Miguel, "un espacio único que permitirá disfruta"r de la música en un entorno de gran valor histórico y cultural. Todos los conciertos empezarán a las 20.00 horas y serán de acceso libre, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La programación se iniciará el 3 de julio con el concierto de los profesores del Festival Neomúsica, que ofrecerán una actuación marcada por la "excelencia interpretativa" de sus docentes. El 11 de julio será el turno de Valencia Hot Five, formación especializada en jazz tradicional y swing, que acercará al público los sonidos más característicos de estos géneros musicales.

El ciclo concluirá el 18 de julio con la actuación de Juglar, grupo que pondrá el punto final de esta programación con un concierto que combinará diferentes influencias musicales.

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha destacado que la conmemoración de los 700 años del Monasterio de San Miguel "es una magnífica oportunidad para reivindicar uno de los grandes símbolos de nuestra ciudad. Con esta programación queremos que la ciudadanía pueda disfrutar de nuestro patrimonio desde la cultura y convertir este aniversario en una celebración compartida".

Por su parte, la concejala de Cultura, Mª José Llopis, ha explicado que han preparado "un ciclo musical con estilos diversos para que llegue a todos los públicos y para que el Monasterio de San Miguel se convierta, durante el mes de julio, en un espacio de encuentro alrededor de la música".

El consistorio invita la ciudadanía y las persones visitantes a participar en este ciclo de conciertos y a disfrutar de estas veladas musicales "en un entorno privilegiado, uniendo cultura, patrimonio e historia en una celebración tan especial para Llíria".