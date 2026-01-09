Llorca afirma que la Comunitat Valenciana no apoyará la nueva financiación sin un fondo de nivelación "inmediato"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), se reúne con el presidente de la CEV, la secretaria general de CCOO-PV, y el secretario general de UGT-PV, en el Palau de la Generalitat, a 9 de enero de 2026, en Valencia, - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado, respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, que "la Comunitat Valenciana no estaría por la labor de apoyar nada que no garantice que haya un fondo de nivelación inmediato para la Comunitat Valenciana".

"Las formas no me han gustado, pero voy a mantener el rigor que tiene que mantener un presidente y estudiar la reforma en profundidad", ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a una reunión con los sindicatos y la CEV, después de que este viernes la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, haya presentado el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central.

El 'president' ha expuesto que a priori hay aspectos que le "preocupan" de la propuesta. En primer lugar, que si saliese adelante no entraría en funcionamiento hasta 2027. Por ello, ha reivindicado el fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana "inmediato" ya que se necesita para afrontar el coste de la sanidad pública y las políticas sociales. "No se hablaba en ese borrador que nos están trasladando", ha comentado.

Del mismo modo, ha puesto el foco en la necesidad de contemplar "la deuda por la dependencia, que son 4.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana", o la deuda pendiente por la atención sanitaria a pacientes desplazados. "Todos esos datos tienen que estar reflejados", ha indicado.

Juanfran Pérez Llorca ha apuntado que "la sensación" que dejó este jueves la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras es que "se establecieron unos beneficios para un partido que es separatista de España y que hoy se anuncia una financiación para todas las comunidades autónomas a la vez que se anuncia una subida de impuestos", por lo que "parece que vamos a un proyecto para pagar impuestos a los separatistas".

"Lo que importa no es que nos den más, es que sean justos con lo que nos dan y estemos en la media", ha defendido el presidente de la Generalitat.