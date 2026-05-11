Llorca afirma entender a los docentes en huelga pero hoy piensa en los alumnos de Bachillerato "que se juegan su futuro"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que entiende las reivindicaciones de los docentes y su derecho a la huelga, que ha arrancado este lunes, pero ha subrayado que el Consell "siempre" está del lado de los alumnos de segundo de Bachillerato que "se juegan su futuro" y de sus familias".

"Entiendo las reivindicaciones y por supuesto, el derecho a la huelga; pero hoy pienso en los 31.977 alumnos de 2º de Bachillerato que se juegan su futuro en pocas semanas. Y en sus familias. Este gobierno está de su lado. Siempre", ha escrito el jefe del Consell en un mensaje en la red social X.

En el primer día de huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana no universitaria, la Conselleria de Educación ha informado de que el seguimiento ha alcanzado, con datos de las 13.00 horas, el 47,01%. Por su parte, los sindicatos han elevado este porcentaje entre el 85% y el 95%.

En esta primera jornada de huelga, una multitudinaria manifestación ha recorrido el centro de València para reclamar que la Conselleria establezca una "negociación verdadera y satisfactoria" con el colectivo docente y se puede detener la huelga indefinida que ha comenzado este lunes en la enseñanza pública valenciana no universitaria. "Venimos aquí para mejorar la educación y que disponga de recursos reales porque los chicos se merecen lo mejor, son el futuro de nuestra sociedad", han proclamado.

Por otro lado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado dos autos por los que rechaza suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga indefinida convocada en el sistema educativo público no universitario que ha comenzado este lunes. Los magistrados han desestimado así las medidas cautelarísimas solicitadas por los sindicatos CSIF y CCOO contra la resolución dictada el pasado 7 de mayo por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.