Llorca afirma no tener novedades sobre presupuestos: "La gente que dice que todo es tan fácil, que me diga la fórmula"

Archivo - El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles no tener "novedades" respecto a negociaciones o a un acuerdo con Vox para aprobar nuevos presupuestos en la Comunitat Valenciana, cuando está a punto de cumplirse un año desde que se aprobaron las cuentas autonómicas de 2025.

"No tengo novedades respecto a los presupuestos. A mí la gente que dice que todo es tan fácil, pues que me lo explique o que me digan en la fórmula. No tengo novedades. Yo les puedo garantizar que cuando tenga novedades respecto a los presupuestos las comunicaré", se ha limitado a decir al ser preguntado al respecto por los periodistas en un acto en Sueca (Valencia).

Este pasado martes, el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, aseguró, una semana más, que en estos momentos no hay "ninguna negociación" abierta entre su formación y el PP de cara a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat del presente ejercicio.