Llorca afirma que el país "no está" para huelgas generales y cree que eso no es bueno para la democracia

El 'president' Juanfran Pérez Llorca atiende a los periodistas - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

ALICANTE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que el país "no está" para huelgas generales y considera que eso "no es bueno" ni para la democracia ni para la política.

Pérez Llorca se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, en su visita a las obras del Plan Vive Alicante-Rabasa, al ser preguntado por la huelga general convocada por CCOO y UGT para este otoño.

Al respecto, el 'president' ha manifestado: "Yo creo que este país no está para huelgas generales" y ha añadido: "Qué causalidad que Pedro Sánchez convoque las elecciones y, minutos después, salgan los dos principales sindicatos a pedir una huelga general por el tema de la vivienda".

Así, cree que eso "no es bueno para la democracia ni para la política". "Yo creo que un sindicato tiene una misión, que es velar por los derechos de los trabajadores y no ponerse al servicio de ningún partido político", ha apostillado.