Llorca anticipa un convenio colectivo único para todos los cuerpos de bomberos y la ampliación del Centro de Emergencias

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell trabaja para impulsar un convenio colectivo único para todos los cuerpos de bomberos de la Comunitat Valenciana y para ampliar el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ubicado en L'Eliana (Valencia).

Así lo ha expuesto durante el Debate de Política General este lunes en Les Corts, donde también ha concretado la finalización durante el año de la base terrestre de emergencias de Olocau y la base aérea contra incendios de Benagéber y el impulso de un fondo especial de 200 millones de euros para obras contra inundaciones y mejora del ciclo integral del agua.

El jefe del Consell ha adelantado asimismo la ampliación del proyecto de parques inundables al barranco de Aiguadoliva, en Vinaròs, y al entorno del río Montnegre, entre Tibi y El Campello, así como la creación del primer Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática de Europa y puesta en marcha de EMERVALSAT, con vigilancia mediante satélites y drones para gestionar emergencias climáticas.

"Si hay una política que luce poco, pero que lo sostiene todo, es la de la prevención y las emergencias", ha resumido el dirigente autonómico, que ha señalado como hito el tercer turno de los bomberos forestales, "una reivindicación histórica que el Botànic nunca quiso atender", mientras que el actual Consell "ha convertido una promesa en una estructura permanente y sólida", ha defendido.

También ha resaltado que durante esta legislatura se ha mejorado "de forma decisiva" la coordinación de los servicios de bomberos y emergencias y que el Consell ha cumplido "una reivindicación histórica y de sentido común: que, ante una emergencia, actúe el recurso más cercano".

En este contexto, ha mencionado la nueva Ley Forestal, que se tramitará durante estos próximos meses en Les Corts, que incluye un sistema "pionero" para compensar económicamente a los propietarios que contribuyan a la conservación del monte y que "agilizará los trámites" para facilitar la apertura y mantenimiento de cortafuegos, las limpiezas de monte y otras labores de prevención.

RECUPERACIÓN TRAS LA DANA

En cuanto a la recuperación tras la dana del 29 de octubre de 2024, Pérez Llorca ha anunciado la plantación de 400.000 árboles autóctonos en cauces y riberas para "aumentar la resiliencia" frente a inundaciones e incendios y una nueva convocatoria de ayudas por 23 millones de euros para áreas industriales. Además, ha avanzado un nuevo Bono Hostelería para municipios afectados por la riada, dotado con 3,9 millones de euros, y el Plan de Promoción Turística Endavant, con 10 millones de euros.

El 'president' de la Generalitat ha incidido en que la Comunitat Valenciana ha tenido que realizar un "esfuerzo al que ninguna otra comunidad se ha tenido que enfrentar nunca" y que ha supuesto la movilización de más de 4.100 millones, "de los que casi 1.800 son ayudas directas a víctimas, damnificados, autónomos y empresas". Entre ellas, ha apuntado, ayudas directas de 80.000 euros a las familias de las personas fallecidas durante la tragedia.

Además, ha destacado que el Plan Endavant ha cumplido con las 296 iniciativas de competencia de la Generalitat y que la Administración autonómica ha finalizado 59 de las 60 obras locales asumidas de los ayuntamientos. "Y la última, el puente que se reconstruye sobre el río Magro en Utiel estará finalizada este mes de octubre", ha dicho.