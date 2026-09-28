Llorca anuncia que las 260.000 familias con dos hijos serán consideradas numerosas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado en el Debate de Política General que impulsará las modificaciones normativas necesarias para que las alrededor de 260.000 familias valencianas que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas, “con todas las ventajas y ayudas que ello comporta”.

“Porque en la Comunitat Valenciana de hoy, tener dos hijos ya es un acto de confianza en el futuro. Y un gobierno tiene que estar al lado de quien confía”, ha dicho durante su discurso inicial en el debate que se celebra en Les Corts.

En materia de igualdad, Llorca ha prometido impulsar la primera ley valenciana de conciliación y corresponsabilidad, que regulará medidas de flexibilidad laboral, teletrabajo o fiscalidad.

Según ha argumentado, “la igualdad real empieza en casa, en quién recoge a los niños y quién cuida a los padres, y una ley puede ayudar a que esa respuesta deje de ser siempre la misma”.

Por otro lado, en el ámbito de la atención a la dependencia, el jefe del Consell ha avanzado que pretende ampliar en más de 2.000 las plazas extraordinarias en residencias hasta 2030. De ellas, ha asegurado que un total de 1.825 se licitarán este mismo año.

“El Botànic solo tenía 7.407 plazas concertadas en residencias. Hoy les anuncio que vamos a ampliar esas plazas hasta 9.232 en toda la Comunitat Valenciana”, ha dicho en comparación al gobierno anterior a 2023.

Para reforzar esas plazas, Llorca se ha comprometido a poner en marcha unidades psicogeriátricas especializadas en las residencias, con el objetivo de atender a los mayores que sufren enfermedades neurodegenerativas. “Porque cuidar a quien nos cuidó no es una política social: es una deuda”, ha recalcado.

En esta línea, ha anunciado que el Consell llevará a Les Corts una ley contra la soledad no deseada para mejorar la prevención y atención a los mayores. “En esta tierra nadie se sentirá abandonado al hacerse mayor por falta de una respuesta pública”, ha reivindicado.

LA NUEVA RENTA DE INCLUSIÓN, EN VIGOR EL 20 DE OCTUBRE

Por otro lado, ha avanzado que la nueva Renta Valenciana de Inclusión entrará en vigor el próximo 20 de octubre con un presupuesto de 228 millones de euros para atender a más de 56.000 personas.

Como balance de la legislatura, el ‘president’ ha asegurado que la lista de espera de la dependencia “ha bajado un 27% y lleva siete meses consecutivos bajando”, así como que se han incorporado un total de 48.403 nuevos usuarios al sistema. “Y hemos hecho algo que el Botànic no hacía: pagar a tiempo a las familias de acogida. Hoy la Generalitat paga cada final de mes”, ha agregado.