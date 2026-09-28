Llorca garantiza que el "cambio" de 2023 continúa "sin desviarse" y afirma que tiene proyecto "para los próximos años"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el Debate de Política General - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado que el "cambio" iniciado en la Comunitat Valenciana tras las elecciones autonómicas de 2023 continúa más de tres años después "sin desviarse ni dar un paso atrás" y ha sacado pecho de la "estabilidad institucional, política y presupuestaria" que ha conseguido el Consell bajo su presidencia. En esta línea, ha defendido que "las cosas han cambiado", que la Comunitat "de septiembre de 2026 es mejor que la que nos encontramos en junio de 2023" y ha asegurado que tiene un proyecto "para los próximos años".

Así lo ha expuesto al inicio de su intervención este lunes en el Debate de Política General en Les Corts, que ha comenzado con un recuerdo a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, a las que ha transmitido "apoyo, solidaridad, acompañamiento y empatía". "A todas, ahora y siempre", ha remarcado Llorca, que ha avisado de que la reconstrucción "no estará completa si nos limitamos a reparar aquello que destruyó" la riada.

El jefe del Consell ha marcado como punto de inicio el "proyecto de cambio" que eligieron los valencianos en 2023 y ha señalado que él recogió el testigo hace diez meses "para no cambiar el rumbo, el ritmo ni la palabra dada". "Me comprometí a trabajar por la estabilidad y a mejorar la gestión de los recursos públicos y la calidad de los servicios que reciben los valencianos; me comprometí a gobernar desde el diálogo, a cerrar heridas, a fomentar el respeto institucional entre agentes sociales, económicos y políticos y a rebajar la tensión y la crispación".

En este contexto, ha resaltado que los casi cinco millones y medio de personas que viven en la Comunitat Valenciana tienen "ideologías distintas" pero "los mismos problemas". "Las personas tienen ideología, pero no son su ideología", ha enfatizado. De hecho, ha reivindicado estabilidad fruto del "diálogo" y los acuerdos y ha agradecido a Vox la "altura de miras" que ha demostrado "cuando se ha necesitado trabajar juntos".

"No pensamos igual, y no hay que fingir lo contrario: somos partidos distintos, con ideas propias, y cada cual defiende las suyas. Pero cuando ha tocado elegir entre la confrontación estéril y la responsabilidad, han elegido la responsabilidad", ha valorado. También ha valorado que la utilidad pública tiene que estar "siempre por encima de siglas o intereses partidistas" y eso pasa por aportar "soluciones efectivas a los problemas reales".

VIVIENDA Y JÓVENES

En materia de vivienda, Pérez Llorca ha fijado la hoja de ruta del Consell: "más oferta, menos impuestos y más oportunidades para la emancipación". Ha asegurado que la legislatura "avala nuestra acción" y ha apuntado como hitos haber pasado de 4.400 a 6.600 viviendas activadas dentro del Plan Vive de la Generalitat, todo ello también gracias al "esfuerzo conjunto y coordinado" con los 361 ayuntamientos adheridos.

"A los 15 gobernados por Compromís, a los 83 del PSOE, a los 188 del PP y a los 75 regidos por otras formaciones locales", ha concretado. En este contexto, ha asumido la obligación de ofrecer a los jóvenes, "que sufren especialmente las dificultades para acceder a una vivienda, oportunidades reales para quedarse, crecer y construir aquí su proyecto de vida".

El 'president' de la Generalitat ha reivindicado que precisamente los jóvenes tienen hoy una administración "cada vez más ágil" gracias a la segunda ley de simplificación administrativa, al tiempo que ha resaltado como balance de gestión las bajadas de impuestos y las deducciones impulsadas por el Consell en los últimos meses: la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la reducción del impuesto de Patrimonio, las nuevas deducciones en el IRPF para el fomento de la música y la ampliación de los límites de renta para aplicar las deducciones de 2023". "Esto es cumplir con la palabra dada a los valencianos", ha defendido.

También ha sacado pecho de que el Gobierno valenciano tiene "voluntad de colaboración y diálogo" y ha asegurado que el Consell se ha "sentado y ha hablado con todos los que han querido". "Trabajamos desde el diálogo y el rigor para atender demandas y necesidades de ciudadanos, familias, empresas, colectivos o sectores", ha valorado.

"LEALTAD INSTITUCIONAL" Y "VOZ PROPIA"

Ha garantizado que su Ejecutivo actúa "con lealtad institucional, sentido de la responsabilidad y poniendo siempre por delante los intereses generales de la Comunitat Valenciana": "El punto de partida de este debate tiene que ser recordar los compromisos que asumimos para poder evaluar con honestidad cuánto hemos avanzado, qué objetivos hemos cumplido y qué retos tenemos todavía por delante".

Y de cara al futuro, Llorca ha avanzado que quiere una Comunitat "que produzca, compita y prospere", que sea "segura" y esté "preparada" tras la dana y que tenga "voz propia", para que defienda "una financiación justa, reclame el agua y las infraestructuras que necesita y preserve su autogobierno, su lengua, su cultura y su identidad". "Una Comunitat que sabe quién es, qué aporta a España y que reclama con firmeza lo que le corresponde", ha indicado.