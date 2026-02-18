Llorca anuncia una ayuda directa de 80.000 euros para familiares de víctimas mortales de la dana

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su primera sesión de control en Les Corts
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 11:16
VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles que el Consell aprobará una ayuda directa de 80.000 euros destinada a los familiares de las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, una catástrofe que arrasó parte de la provincia de Valencia y que se llevó la vida de 230 personas.

"Porque para eso me han elegido 'president', para evitar la crispación y para trabajar por mejorar la sociedad, y es lo que he hecho toda mi vida al frente del municipalismo", ha reivindicado Llorca en la sesión de control en Les Corts, su primera como jefe del Consell y la primera del nuevo periodo de sesiones.

Pérez Llorca ha asegurado que este anuncio supone dar "un paso más" en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe "sin precedentes" y ha considerado que esta ayuda es "de justicia" y por eso resulta "necesario hacerlo". En este contexto, ha insistido en que ha venido "a dialogar, a buscar hacer la política útil y, sobre todo, a que nos entendamos".

