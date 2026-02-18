El PSPV cree el anuncio de Llorca de indemnizaciones a víctimas de la dana llega tarde: "Solo acierta cuando nos copia"

El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts, a 18 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV considera que el anuncio del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez llorca, de aprobar una ayuda directa de 80.000 euros destinada a los familiares de las víctimas mortales de la dana llega tarde: "Solo acierta cuando nos copia".

Así lo manifiestan fuentes socialistas a Europa Press, después de que el jefe del Consell, en su primera sesión de control en Les Corts, haya avanzado que el Consell aprobará una esta ayuda directa destinada a los familiares de las víctimas mortales de la riada del 29 de octubre de 2024, una catástrofe que arrasó parte de la provincia de Valencia y que se llevó la vida de 230 personas.

"Para eso me han elegido 'president', para evitar la crispación y para trabajar por mejorar la sociedad, y es lo que he hecho toda mi vida al frente del municipalismo", ha reivindicado Llorca.

Sin embargo, los socialistas creen que el 'president' de la Generalitat llega "tarde" y subrayan que las indemnizaciones a las víctimas de la dana "se las exigimos desde el PSPV la semana pasada después de 15 meses sin hacer nada".

Precisamente, este pasado fin de semana, la diputada socialista en Les Corts Alicia Andújar denunció, en un comunicado, la "incomprensible demora" por parte de la Generalitat para indemnizar a las víctimas e instó al Consell a tomar medidas "de urgencia".

Además, avanzó que el PSPV forzaría una votación en el parlamento valenciano "para que el PP se pronuncie y diga claramente si piensan indemnizar a las víctimas de la dana, a los que sufrieron lesiones o a los familiares de personas que perdieron la vida como consecuencia de su inacción, o piensan seguir degradándolas de forma sistemática".

Al respecto, los socialistas presentaron una proposición no de ley (PNL) el pasado 9 de febrero para que Les Corts instaran al Consell a adoptar "con carácter de urgencia las medidas necesarias para indemnizar económicamente a las víctimas de la dana, otorgando y garantizando así la necesaria reparación por parte de la Generalitat a las familias de las personas que perdieron la vida o a la que sufrieron lesiones como consecuencia" de la riada del 29O de 2024.