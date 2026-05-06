Llorca anuncia que este jueves harán una propuesta a los sindicatos docentes sobre "todos los temas que reivindican"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios a su llegada a la entrega de los XVI Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que la consellera de Educación, Carmen Ortí, hará este jueves una propuesta a los sindicatos docentes, que han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 11 de mayo, "para tratar todos los temas que están reivindicando". Además, se ha mostrado "seguro" de que llegarán "a un entendimiento".

"Yo siempre he dicho que hay que dialogar, que hay que entender, que hay que hablar y, por supuesto, el Consell y la Generalitat lo van a hacer", ha recalcado a los periodistas antes de asistir a una entrega de premios en el Teatre El Musical (TEM), preguntado por la protesta que han realizado este miércoles los sindicatos ante el Palau de la Generalitat reclamando su intermediación en las negociaciones.

En la concentración, los sindicatos docentes convocantes de la huelga indefinida en la educación valenciana no universitaria (STEPV, CCOO, UGT y CSIF) han exigido al Consell que ponga "una propuesta real sobre la mesa" para evitar el paro. "Si el 'president' Llorca y la consellera Ortí quisieran, esto se desbloquearía en un día", han manifestado. Hoy mismo, el sindicato ANPE también ha anunciado que "promoverá la huelga".

Este jueves se ha programado una Mesa Sectorial, en principio para hablar de burocracia, que las organizaciones sindicales ven como una oportunidad para sentar las bases de negociación y encauzar la crisis.

En este contexto, preguntado por si va a intermediar como reclaman los sindicatos, el jefe del Consell ha replicado: "No, yo no tengo por qué intermediar entre consellerias. Lo que les puedo anunciar es que, mañana mismo, la propia consellera de Educación les hará una propuesta para tratar todos los temas que están reivindicando".

Dicho esto, ha asegurado que él cree que "hay que respetar el derecho de huelga de los profesores y de los maestros, por supuesto que sí, pero también hay que garantizar las evaluaciones de los chicos, especialmente los alumnos de Bachillerato". "Esto tiene que ser una condición también para hablar", ha subrayado.

Llorca ha defendido que debe "haber entendimiento" por parte de los docentes y "propuestas" por parte de la administración, que ha garantizado que "va a haber". "Y, sobre todo --ha recalcado--, tiene que haber una garantía: que ningún alumno tenga ningún problema a la hora de ser evaluado por sus profesores".

"Yo creo que hay que combinar todo esto, y estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento. Estamos dispuestos a negociar y tenemos buenas intenciones para que no comience esa huelga", ha aseverado.

"SIEMPRE HAY BUENAS INTENCIONES"

Sobre si la propuesta que trasladará la consellera a los sindicatos permitirá desconvocar la huelga, el 'president' ha reiterado que "siempre hay buenas intenciones", que respeta "mucho el derecho de huelga" y a los profesores y maestros: "Yo creo que tenemos que hablar, tenemos que entendernos y tenemos que llegar a un acuerdo".

Y ha abundado: "Yo creo que, cuando se empieza un diálogo, todos tenemos que poner de nuestra mano para llegar a ese acuerdo. Por lo tanto, buenas intenciones, le puedo garantir que siempre hay en el gobierno de Pérez Llorca"..